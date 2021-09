Dünya'nın %30'u, Amazonların %80'i Koruma Alanı İlan Edildi

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, geçtiğimiz günlerde Marsilya'da bir araya geldi ve önemli bir karara imza attı. Kongre, Dünya üzerinde ve Amazon'da bölgelerin koruma alanı ilan edilmesine yönelik bir karar aldı.

185 ülkeden 1300’ün üzerinde hükümet kuruluşu ve sivil toplum örgütünü aynı çatı altında toplandığı Uluslararası Doğayı Koruma Birliği ((International Union for the Conservation of Nature - IUCN) geçtiğimiz günlerde Marsilya'da bir kongrede bir araya geldi.

Kongrede Amazon'un yüzde 80'inin ve Dünya yüzeyinin (kara ve deniz) yüzde 30'unun vahşi yaşam kaybını durdurmak için koruma alanı ilan edilmesine yönelik çağrılar kabul edildi. IUCN, bu tür kararlar noktasında herhangi bir yaptırım gücüne sahip değil. Ancak bu konu başlıklarında Birleşmiş Milletler (BM) anlaşmaları ve uluslararası sözleşmelerde alınan kararlar noktasında, IUCM tarafından alınan kararlar belirleyici rol oynuyor.

BM zirvesinin gündemini etkileyecek:

IUCM kongresinde gündem maddelerinden ilki Amazon konusunda oldu. Amazonlarda son yıllarda hayvancılık faaliyetleri ya da ticari tarım gibi faaliyetler için büyük bir kıyım yaşanıyor. Ormanlık alanlar ateşe verilerek bu alanlar tarım ve hayvancılık kullanımına uygun hale getiriliyor. Ciddi yaptırımlar ve kontrol sağlanamadığı için her yıl yaklaşık 10 bin kilometrekare alan yok oluyor.

Amazon havzasının beşte dördünün 2025 yılına kadar korunan alan ilan edilmesini isteyen ve dokuz Güney Amerika ülkesinde iki milyondan fazla yerli halkı temsil eden bir şemsiye grup olan COICA tarafından sunulan acil önerge kongrede kabul edildi. Böylece IUCM, Amazonların yüzde 80'inin 2025 yılına kadar koruma alanı ilan edilmesi ve caydırıcı yaptırımlar ve sıkı bir kontrol ile korunması kararına vardı.

Kongrede görüşülen ve tartışılan bir diğer karar ise benzer bir uygulamanın dünya toprakları için yapılması konusuydu. Bu noktada da IUCM üyeleri (hükümet yetkilileri, sivil toplum örgütleri ve yerli halkı temsil eden gruplar) 2030'a kadar dünya yüzeyinin yüzde 30'unun koruma alanı olması kararı aldı.

Bu karar ile birlikte belirlenecek bölgelerde hayvan ve bitkilerin korunduğu biyoçeşitlilik noktaları belirlenecek ve bu noktalar koruma altına alınarak denetlenecek. IUCM tarafından alınan kararların gerçekleşecek bir sonraki BM Biyoçeşitlilik Zirvesi'nde gündemi belirleyeceği düşünülüyor.