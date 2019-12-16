Google, internet sitesi geliştiricileri ve internet sitesi sahiplerinin, sitelerini daha ilgi çekici hale getirmesi ve trafiklerini artırmalarını sağlayacak bir rehber yayınladı. Üç adımdan oluşan bu rehber, internet sitelerinin daha fazla insana nasıl ulaştırılabileceğini açıklıyor.

İyi bir fikir ile bir internet sitesi oluşturup, insanların bu siteyi takip etmesini beklemek hayal kırıklığı yaratabilir. Bulunan iyi fikrin yanında, internet sitesini günümüzün araçları ile donatmak, sitenin potansiyel ziyaretçilerinin beklentilerini tespit etmek gibi adımlar da internet sitesine daha çok insanın girmesine neden olabilir.

Google, iyi bir internet sitesi işletmek isteyenlerin nasıl bir içerik stratejisi geliştirmesi gerektiğini sıraladığı bir makale yayınladı. Google’ın izlenmesi gereken içerik stratejisi belirlenmesi için yayınladığı makaleyi, Ezgi Çetinkaya kaleme aldı.

Ezgi Çetinkaya’nın kaleme aldığı makalede iyi bir içerik stratejisi geliştirmek için ilk adımın, potansiyeli yüksek alanların belirlenmesi olduğu belirtiliyor. Google, herhangi bir internet sitesi oluşturmadan önce, ulaşmak istenilen kullanıcıların ilgi alanlarının ve içerik tüketim davranışlarının belirlenmesini öneriyor.

İçerik stratejinizi belirlerken, hedef kitlenizi iyi seçmelisiniz

Google, kullanıcıların nasıl içerikler görmek istediklerini belirlemek için Google Arama’daki sonuçların verilerini sunan Google Trends’in kullanılmasını öneriyor. Google Trends ile belirli zaman aralıklarında bir sorgunun ne kadar arandığını görebilirsiniz. Bir sorgunun, belirlenen bir zaman aralığında artan veya azalan bir trend içinde olduğu, Google Trends'te açık bir şekilde görülebiliyor.

İyi bir içerik stratejisi oluşturmak için Google, Google Question Hub’ı öneriyor. Google Question Hub, kullanıcılardan Google’a sorulan cevapsız soruları içeriyor. Bu sorulardan yola çıkarak kullanıcılar için daha faydalı içerikler üretilebilir.

Google’ın bir başka hizmeti olan Market Finder, kullanıcıların tüketim alışkanlıklarını sunarken, Google News Initiative de hangi trafik kaynaklarının internet sitesine daha nitelikli kullanıcıları getirdiğini gösterebilen bir kaynak.

Kullanıcıların Google Arama trendlerini düzenli takip etmelisiniz

Google Adsense için Ezgi Çetinkaya’nın kaleme aldığı makalede daha fazla kullanıcıya ulaşabilen bir internet sitesi için ikinci adım olarak içerik pazarlamasının geliştirilmesi sunuluyor. Sitenizin içerik pazarlamasını geliştirmek için, Google Analytics’i kullanarak insanların sitenizi nasıl tanıdığını ve sitenize nasıl geldiğini belirleyebilirsiniz. Bu şekilde daha fazla kullanıcıyı sitenize kazanmak için bir yol edinmiş olursunuz.

Google tarafından daha iyi bir internet sitesi için önerilen yolun üçüncü adımı ise en son trendlerin ve akımların takip edilmesidir. İnsanların internet kullanımının gün geçtikçe nasıl değiştiğini Consumer Barometer kullanılarak anlaşılabilir. Consumer Barometer ile ülkeler özgü internet kullanıcılarının alışkanlıklarındaki değişimler gözlenebilir.

Google tarafından yayınlanan makale ile iyi bir internet sitesi kurmanın ve işletmenin basit yolları sunuluyor. Tabii ki bu yolları uygulamak, daha da önemlisi geliştirip daha iyi internet siteleri kurmak ve işletmek sizlerin elinde.