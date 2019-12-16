Şirketler üzerinden yaşanan küresel ticaret krizleri devam ederken, geçtiğimiz hafta sonu hiç de istenmeyen bir haber aldık. ABD’li teknoloji devi Google, uzun bir süredir takibinde olduğu Rekabet Kurumu’ndan ciddi miktarda ceza yedi. Google’ın cezaya verdiği karşılık ise netti: “Anlaşamazsak uygulamalarımızı Türkiye’de kullanıma kapatacağız”. Peki o uygulamalar hangileri?

Google, pek çok sektörde tekel konumunda, bu durum Türkiye’de de böyle. Evet rakipleri var, ancak kullanım oranlarına baktığımızda, o rakiplerin pazarda Google kadar ağırlığa sahip olmadıklarını görüyoruz. Dünyanın en çok kullanılan işletim sistemi Android, dünyanın en çok kullanılan video servisi YouTube, yine en çok kullanılan arama motoru zaten Google’a ait.

Durum böyle olunca piyasalarda rekabetleri düzenleyen devlet kurumları da Google’ı sıkı şekilde takip ediyor. Örneğin AB, bu yıl Google’a Avrupa’daki reklamcılık sektöründe “gücünü kötüye kullanma” nedeniyle 1,7 milyar euro ceza kesmişti. Bu cezanın bir benzeri henüz birkaç ay öncesinde Türkiye’de Rekabet Kurumu tarafından “uyarı niteliğinde” verilmişti.

Google beklenen düzenlemeyi yapmayınca bu kez Rekabet Kurumu günlük 1,5 milyon TL’lik bir ceza kesti. Google da hemen ardından GSM firmalarına ve ülkemizde telefon satıcılarına ulaşıp, “Eğer anlaşma olmasa Google uygulamalarını Türkiye’ye kapatacağız” bilgisini verdi. Gelin o kapatacağız dediği uygulamalara yakından bakalım.

Başlamadan önce genel bir bilgi hatasını düzeltelim: Türkiye’de Android değil, Android’de çalışan, Google’a ait uygulamalar kullanım dışı kalacak

Android, cihazların çalışmasını sağlayan çekirdek yazılım, bir işletim sistemi. Tıpkı Windows ya da iOS gibi cihazımızı açıp bütün donanımlarını kullanmamızı sağlıyor. Dolayısıyla yasaklanması durumunda Türkiye’de akıllı telefon pazarı aniden duracaktır. Google’ın asıl gelir kaynağı ise Android değil, onun sayesinde insanlara ulaştırdığı uygulamalar.

Android boş bir AVM ise uygulamaları o AVM’deki mağazalara benzetebiliriz. Yani bir bakıma Android kullanma sebebimiz, Google’ın uygulamaları yani o AVM’deki kafeler, mağazalar, sosyal ortamı. İşte bu nedenle Android’i değil uygulamaları yasaklamak, Google’ın elindeki çok büyük bir silah. Şimdi gelelim o uygulamalara…

Türkiye'de kullanıma kapatılacak Google uygulamaları:

Google Play Store

YouTube

Gmail

Google Haritalar

Google Asistan

Google Drive

Google Pay (Ödeme servisi)

Google Fotoğraflar

Google Speech

Google Play Music

Google Duo

Google Chrome

Google Arama

Google Search (Google Arama):

Google Search ya da Google Arama uygulaması, Android cihazların hemen hemen hepsinde varsayılan arama motoru olarak yüklü geliyor. Rekabet Kurumu’na ve AB’ye göre Google’ın bu konuda üreticilere baskı yaptığı, Arama’yı kullanmak istemeyenlerden para istediği de söyleniyor.

Google Chrome:

Chrome, uzun yıllardır tarayıcı pazarında tekel konumunda. Yine aynı şekilde Android cihazlarının çoğunda varsayılan tarayıcı olarak geliyor. Google WebView uygulaması ile entegre çalışıyor. Google WebView ise Instagram gibi uygulamaların içerisinden “Yukarı kaydır” gibi eylemlerimizle açılan siteleri tetikliyor.

Google Duo:

Türkiye’de pek yaygın kullanılmasa da Google’un görüntülü görüşme uygulaması Duo, en temel hizmetlerden birisi. WhatsApp alternatifi arayışlarında önemli bir yere sahip.

Google Play Music:

Spotify ve Apple Music uygulamalarına rağmen ciddi bir kitlenin kullanmaya devam ettiği yerleşik Android müzik oynatıcısı Play Music de yasaklanacaklar listesinde.

Google Speech:

Google’ın konuşmayı metne çeviren servisi de Android’in önemli bir parçası. Giderek yaygınlaşıyor ve alternatifi, özellikle Türkçe dilinde çok çok az.

Google Fotoğraflar:

Google Drive hizmetine bağlı olarak çalışan Fotoğaflar, ücretsiz ve sınırsız bir şekilde tüm fotoğraflarınızı Google’ın bulut sistemlerine yedekliyor.

Google Drive:

Google’ın ana bulut depolama uygulaması Drive, yıllardır pek çok Android kullanıcısının imdadına yetişiyor. Hatta bırakın Android’i iOS’da da en popüler bulut uygulamalarından birisi.

Google Maps:

Google Haritalar, naviyasyon cihazlarının yerine geçen bir uygulama. Pazarda Yandex Maps ve Navigasyon gibi ciddi rakipleri olsa da ülkemizde kullanıcı sayısı çok yüksek görünüyor.

Gmail:

Türkiye’de neredeyse bütün bireysel kullanımlar Google’ın Gmail hizmetine bağlı. Büyük sektörlerde çalışan onlarca yerli yabanci firma. GSuite ile ücretli olarak işlerini özel Google hesaplarıyla çözüyor.

YouTube:

YouTube’un ne olduğunu, ne kadar çok kullanıldığını, ülkemizde ciddi bir sektör haline geldiğini zaten biliyorsunuz.

Google Play Store:

Google’ın merkezi uygulama mağazası. Avrupa’da en büyük rakibi üçüncü parti olan Apptoide. Ancak Türkiye’de şu an için popüler ve geçerli bir alternatifi yok. Play Oyunlar, Play Filmler, Google Haberler, Kitaplar ve daha pek çok şey bu uygulamaya bağlı.

Google’ın yasaklama uyarısında bulunduğu temel uygulamalar bu şekilde. Ancak yukarıda yer alan Drive, Chrome ve özellikle Play Store’a bağlı olarak çalışan çok sayıda uygulama var. Engellenmesi durumunda yerine alternatif bulunamazsa cihazlar önemli ölçüde işlevsiz kalacak.

Google hakkındaki en güncel gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.