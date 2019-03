İyi Bir Yazılımcının Öğrenmesi Gereken 7 Programlama Dili

Programlama dünyasına adım atmak, teknolojiye merak duyan birçok gencin kafasında var. Peki bu dünyaya girerken hangi dilleri öğrenmek en mantıklısı?

Yazılım dünyası, her geçen gün değişime uğruyor. 2019'un üçüncü ayına girdiğimiz bu dönemde yazılım dünyasına giriş yapmak istiyorsanız, hangi dilden başlayacağınız konusunda kararsız kalmış olabilirsiniz. Yazılımcı olmak için günümüzün en popüler programlama dillerini öğrenmeye başlayarak sürece girişebilirsiniz. 2019 itibariyle yazılımcıların alet çantası gibi olan programlama dillerini sizin için derledik.

7. C++

Programlama dünyasının eski ve temelleri sağlam dillerinden biri olan C++, ilk olarak 1985 yılında kullanılmaya başlandı. Sunduğu yüksek performans ve güvenilirliğiyle yıllardır birçok şirketin ve geliştiricinin göz bebeği haline gelen C++, grafiksel arayüze sahip uygulama geliştirilmesinden 3D grafiklere sahip oyunlara kadar birçok alanda kullanılabiliyor. Amazon ve Google Chrome'un temellerini oluşturan C++, aynı zamanda robotik alanında da aktif olarak kullanılıyor.

6. Swift

iOS cihazlardaki uygulamaların temeli olan Swift, henüz oldukça yeni bir programlama dili. Apple'ın WWDC 2014 konferansında duyurulan Swift, iOS uygulama geliştirilmesinde kullanılan Objective-C'nin yerini büyük oranda aldı bile.

5. PHP

Python'dan önceki dönemin en popüler programlama dili olan PHP, bundan birkaç yıl öncesine kadar en popüler backend programlama diliydi. Bugünlerde ise PHP'nin yerini JavaScript ve Python almaya başlamış olsa da dünya genelinde PHP geliştiricilerine yönelik gereksinim ve talep hala oldukça yüksek.

4. Go

Google tarafından geliştirilen Go, Python benzeri kolay kullanımlı bir yapıya sahip. Python'ın kuzeni diyebileceğimiz Go, C++'tan da bazı esintiler içeriyor. Fonksiyonel ve nesne yönelimli programlama dillerinin iyi taraflarını bir araya getiren Go, beraberinde oldukça faydalı geliştirme araçlarını da getiriyor. Şunu da belirtelim, Ethereum'un temelinde Go dili yatıyor.

3. Java

Geliştiriciler arasında en çok kullanılan bir diğer programlama dili ise Java. Stabilitesi ve ölçeklenebilirliğiyle birçok şirket tarafından benimsenen Java, karşınıza birçok iş olanağı çıkaracaktır. Ayrıca, dünya genelindeki milyarlarca Android cihaz için bir projeniz varsa, Java kullanmanız en iyisi olacaktır. Zaman zaman çeşitli trendler ortaya çıksa da Java'nın eskimeyecek bir dil olduğunu düşünüyoruz.

2. JavaScript

JavaScript, bugün neredeyse her yerde kullanılan bir dil. Nesnelerin İnterneti ve bazı oyun geliştirme alanlarında kullanılan JavaScript; HTML ve CSS'nin yanı sıra interaktif web sitelerinin tasarımında da kullanılıyor. Herhangi bir projenin front-end, yani kullanıcının gördüğü ön kısım üzerinde çalışmak istiyorsanız JavaScript sizin için doğru programlama dili.

1. Python

Python adını mutlaka duymuşsunuzdur. Son birkaç yılın en popüler programlama dili Python; hızlı, kullanımı kolay ve her alanda kullanılabilir olmasıyla herkesin dikkatini çekiyor. Programlama dünyasının içinde olan birçok kişi, yeni başlayanlar için Python'ı öneriyor. YouTube, Instagram, Pinterest gibi platformların Python ile geliştirilmiş olmasının yanı sıra, dünyadaki birçok yapay zeka çalışması Python üzerinden yürütülüyor.

2019 yılı itibariyle, öğrenmeniz gereken programlama dillerini listeledik. İyi bir yazılımcının kedisini sürekli olarak güncellemesi gerektiğini de söyleyelim.

Görüş, öneri ve değerlendirmelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilir, geleceğini iyi gördüğünüz farklı programlama dillerini de önerebilirsiniz.