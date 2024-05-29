İzlanda'da 2,5 Kilometrelik Bir Volkanik Yarık Oluştu

Çok sayıda aktif volkanın bulunduğu İzlanda bir kez daha yanardağ felaketi ile karşı karşıya.

Sık sık volkanik hareketlerle ilişkili haberlere konu olan İzlanda, bir kez daha yanardağlarla ilgili sorun yaşıyor. Ülkenin aktif yanardağlara sahip bir bölgesinde, Aralık ayından bu yana beşinci kez volkanik sistemler harekete geçti. Ülkenin sembolleri arasında gösterilen Mavi Lagün adlı jeotermal spa merkezi de bir kez daha kapatıldı. Güvenli bir mesafeden çekilen görüntüler ise 2,5 kilometrelik yarığı ve havaya fırlayan korlaşmış kayaları gösteriyor. Yapılan açıklamaya göre çatlak büyümeye de devam ediyor.

Çarşamba günü başlayan patlama öncesinde yoğun deprem faaliyeti tespit edildiği de belirtiliyor. Bölgede olağanüstü hâl ilan edilirken, bölgenin en önemli enerji ve su kaynaklarından biri olan Svartsengi elektrik santrali de boşaltıldı. Mavi Lagün'ün etrafına ise devam eden patlamaların neden olduğu magma akıntılarını durdurmak için bariyerler inşa edildi.

Halk kalıcı olarak tahliye edilmişti

Grindavk bölgesinde yaşayan yaklaşık 4 bin kişi geçtiğimiz kasım ayında volkanik hareketlilikler gerekçesiyle kalıcı olarak tahliye edilmişti. Ocak ayında da lav patlamalarının üç evi yutması, kararın ne kadar isabetli olduğunu göstermişti. Reykjanes Körfezi'ndeki son yanardağ faaliyeti 800 yıl önce başlamış ve onlarca yıl sürmüştü.

İzlanda, Kuzey Amerika ve Avrasya tektonik levhalarının ortasında bulunuyor ve bu bölgede plakalar birbirinden uzaklaştıkça yeraltından gelen magma yukarıya çıkıyor ve patlamalara neden oluyor. İzlanda'da 33 aktif volkanik sistem bulunuyor.