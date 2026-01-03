İzlerken Gerim Gerim Gerileceğiniz En İyi Psikolojik Gerilim Filmleri

Psikolojik gerilim türü, izlerken gerim gerim gerileceğiniz, gözünüzü bir saniye bile ekrandan ayıramayacağınız bir film türü. Biz de bu türdeki en iyi filmlerden bazılarını derledik.

Sinema dünyasında her bir türün izleyiciler için ayrı bir önemi var. Ancak iyi kurgulanmış bir psikolojik gerilim, izleyiciye unutamayacağı bir film deneyimi yaşatabiliyor. Karakterlerin zihnine girdiğimiz, gerçeklik ile paranoya arasındaki çizginin bulanıklaştığı ve final jeneriği aksa bile etkisinden günlerce çıkamadığımız bu filmler, filmseverlerin en sevdiği türler arasında.

Biz de bu içeriğimizde izlerken gerim gerim gerileceğiniz en iyi psikolojik gerilim filmlerinden bazılarını derledik. Bu yapımları izlerken bir saniye bile gözünüzü ekrandan ayırmayacaksınız. Lafı çok uzatmadan gelin listemize geçelim.

Psycho

Yıl : 1960

: 1960 Yönetmen : Alfred Hitchcock

: Alfred Hitchcock Oyuncular : Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles

: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles IMDb puanı: 8.5

Gerilim sinemasının babalarından olan Alfred Hithcock'un en ünlü filmlerinden Psycho, türün en iyi örneklerinden biridir. Sadece kendi dönemini değil, kendisinden sonra gelen tüm korku-gerilim sinemasını şekillendiren bu yapım, patronunun parasını alıp kaçan Marion Crane’in, geceyi geçirmek için ıssız bir yerdeki Bates Motel’e sığınmasını ve yaşanan olayları konu ediniyor.

The Vanishing

Yıl : 1988

: 1988 Yönetmen : George Sluizer

: George Sluizer Oyuncular : Bernard-Pierre Donnadieu, Gene Bervoets, Johanna ter Steege

: Bernard-Pierre Donnadieu, Gene Bervoets, Johanna ter Steege IMDb puanı: 7.7

Stanley Kubrick'in "İzlediğim en dehşet verici film" olarak nitelendirdiği, benim de favori filmlerimden olan Hollanda yapımı The Vanishing (orijinal adıyla Sporloos), genç bir çiftin tatil yolculuğu sırasında bir benzin istasyonunda durması ve kadının içecek almak için markete girip bir daha geri dönmeyip kaybolmasını anlatıyor. Erkek arkadaşı Rex, Saskia'ya ne olduğunu bulmak için hayatını adarken, kaçıran kişi ise bu süreci soğukkanlılıkla izliyor. The Vanishing'i diğerlerinden ayıran en önemli özellik, katilin kim olduğunu en baştan biliyor olmamız. İzlerken gerim gerim gerileceksiniz. Final sahnesi ise inanılmaz sarsıcı olmasıyla sinema tarihine geçmeyi başarıyor.

Mulholland Drive

Yıl : 2001

: 2001 Yönetmen : David Lynch

: David Lynch Oyuncular : Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux

: Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux IMDb puanı: 7.9

David Lynch’in rüya ile gerçekliği iç içe geçirdiği bu başyapıtı âdeta beyin yakan bir psikolojik gerilim filmi. Los Angeles’ta bir trafik kazası sonucu hafızasını kaybeden gizemli bir kadın ile Hollywood’da şöhret olma hayalleri kuran hevesli bir oyuncunun yollarının kesişmesini anlatıyor.

Taxi Driver

Yıl : 1976

: 1976 Yönetmen : Martin Scorsese

: Martin Scorsese Oyuncular : Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd

: Robert De Niro, Jodie Foster, Cybill Shepherd IMDb puanı: 8.2

Martin Scorsese'nin en iyi filmlerinden olan, Robert De Niro'nun efsane performansıyla akıllara kazınan Taxi Driver, Vietnam Savaşı gazisi Travis Bickle’ın, New York’un yozlaşmış sokaklarında taksi şoförlüğü yaparken yaşadığı yalnızlığı ve zihinsel çöküşünü konu alıyor. Yalnızlığın, yabancılaşmanın sinemadaki en iyi örneklerinden biridir.

The Silence of the Lambs

Yıl : 1991

: 1991 Yönetmen : Jonathan Demme

: Jonathan Demme Oyuncular : Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney

: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney IMDb puanı: 8.6

Anthony Hopkins'in ikonik Hannibal Lecter performansıyla bilinen, Oscar'larda birçok ödül almayı başarmış psikolojik gerilim türünün zirve noktalarından biri. Genç FBI ajanı Clarice Starling, derilerini yüzdüğü kurbanlarıyla bilinen "Buffalo Bill" lakaplı bir seri katili yakalamak için Dr. Hannibal Lecter’dan yardım alması ve yaşananları konu ediniyor.

The Conversation

Yıl : 1974

: 1974 Yönetmen : Francis Ford Coppola

: Francis Ford Coppola Oyuncular : Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield

: Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield IMDb puanı: 7.7

Teknoloji ve paranoya üzerine kurulu olan The Conversation, Godfather'ın yönetmeni Francis Ford Coppola'nın imzasını taşıyor. Ses kayıt ve dinleme uzmanı olan Harry Caul'un, sıradan bir çiftin parktaki konuşmasını kaydederken, bu konuşmanın ardında bir cinayet planı olabileceğinden şüphelenmeye başlamasını konu ediniyor.

Se7en

Yıl : 1995

: 1995 Yönetmen : David Fincher

: David Fincher Oyuncular : Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey

: Morgan Freeman, Brad Pitt, Kevin Spacey IMDb puanı: 8.6

Emekliliğine gün sayan tecrübeli dedektif Somerset ve yeni ortağı Mills'in, İncil'deki yedi ölümcül günahı referans alarak cinayetler işleyen zeki ve sadist bir seri katilin peşine düşmesini izliyoruz. David Fincher’ın karanlık, yağmurlu ve depresif tasviriyle izleyebileceğiniz en iyi psikolojik gerilimlerden biri.

Parasite

Yıl : 2019

: 2019 Yönetmen : Bong Joon Ho

: Bong Joon Ho Oyuncular : Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Cho

: Kang-ho Song, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong Cho IMDb puanı: 8.5

2019'da ödülleri silip süpürerek Oscar tarihine geçen Bong Joon Ho imzalı Güney Kore yapımı Parasite, yoksul bir ailenin zengin bir aileninevine çeşitli hilelerle sızmasını konu ediniyor. Toplumdaki sınıf farklarını gerilimi yüksek bir şekilde anlatmasıyla bir dakika bile sıkılmadan izleyebileceğiniz bir yapım.

The Machinist

Yıl : 2004

: 2004 Yönetmen : Brad Anderson

: Brad Anderson Oyuncular : Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón

: Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón IMDb puanı: 7.6

Christian Bale’in rolü için inanılmaz bir kilo vererek bir iskelete dönüştüğü yapım, uykusuzluğun insan zihnine neler yapabileceğini temeline alan bir film. Yapımda uzun süredir hiç uyumayan fabrika işçisi Trevor Reznik'in yaşadıklarını izliyoruz. Trevor, neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayırt edemeyecek seviyelere geliyor.

The Game

Yıl : 1997

: 1997 Yönetmen : David Fincher

: David Fincher Oyuncular : Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger

: Michael Douglas, Sean Penn, Deborah Kara Unger IMDb puanı: 7.7

Filmde, Kontrol manyağı, zengin ve yalnız bir yatırım bankacısı olan Nicholas Van Orton’a, kardeşi tarafından doğum günü hediyesi olarak gizemli bir oyun hediye ediliyor. Ancak bu oyun başladığında, Nicholas’ın hayatı altüst oluyor. Karakterimiz artık neyin gerçek neyin oyun olduğunu anlayamayacak seviyeye geliyor. David Fincher'ın çok bilinmeyen bu filmi, sizi sürekli bir belirsizlik ve merak içinde tutmayı başarmasıyla izleyebileceğiniz en iyi psikolojik gerilimler arasında.

Primal Fear

Yıl : 1996

: 1996 Yönetmen : Gregory Hoblit

: Gregory Hoblit Oyuncular : Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton

: Richard Gere, Laura Linney, Edward Norton IMDb puanı: 7.7

Edward Norton'ın ismini duyurmasında büyük rolü olan Primal Fear, bir avukatın vahşi bir cinayetle suçlanan kekeme ve utangaç bir gencin davasını üstlenmesini konu ediniyor. Sıradan bir mahkeme dramasından ayrılıp üst düzey bir psikolojik gerilime dönüşmesiyle kesin göz atmanız gereken bir yapım. Finalinin de sizi çok şaşırtacağını söyleyelim.

Prisoners

Yıl : 2013

: 2013 Yönetmen : Denis Villeneuve

: Denis Villeneuve Oyuncular : Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis IMDb puanı: 8.2

Değeri çok bilinmeyen film listelerinde sıkça gördüğümüz Prisoners, çocukları kaybolan bir bir babanın çaresizliğini ve sınırları ne kadar zorlayabileceğine odaklanan bir yapım. Şu anda en iyi yönetmenlerden biri olan Denis Villeneuve'ün imzasını taşıyan filmde Hugh Jackman ve Jake Gyllenhaal âdeta döktürüyor. Modern bir başyapıt olduğunu söylemek yanlış olmaz.