Dizi ve film sektörü, birçok kişiye uçsuz bucaksız bir dünya gibi görünebilir. Öyle ki binbir türlü, birbirinden farklı birçok dizi ve film barınıyor bu dünyada. Tabii ki hepsi harika olmasa da nasıl arayacağınızı bildiğiniz sürece güzel filmleri veya dizileri izleme şansınız her zaman olacaktır. Arada çıkabilecek olan bazı çürükler ise işin tuzu biberi olacaktır. Biz de bu şekilde düşündüğümüz için her insanın izlemesi gereken 15 filmi IMDb puanlarına derlemeye karar verdik.

Film kültürü herkesin sahip olduğu bir kültür olmasa da neredeyse her insan film izlemekten keyif alır. Film izlemeyi hiç sevmeyen bir insanın bile iyisiyle kötüsüyle izlemekten keyif aldığı bir film mutlaka vardır. Ciddi anlamda film kültürü olan insanların zaten favorileri çoktan oluşmuş olsa da yine de bazı filmlerden bahsetmekte fayda var.

Dünya üzerinde olan bazı filmler, resmen nesnel bir şekilde “kesinlikle izlenmeli” yargısına sahiptir. Bu filmler kült filmler olarak kabul edilir. Genellikle bu filmler hakkında kötü konuşan pek fazla insan görmezsiniz ve tam tersi izlendiğinde değil, izlenmediğinde insanların şaşıracağı tarzda filmlerdir. Konuyu daha fazla uzatmadan izlenmesi gereken filmler listemize geçelim.

Mutlaka izlenmesi gereken filmler:

Destansı bir mafya öyküsü: Baba / Godfather

Tür: Mafya, suç, polisiye, dram

Yıl: Ekim 1973

Oyuncular: Marlon Brando, Al Pacino, James Caan

Yönetmen: Francis Cord Coppola

IMDb: 9.2

Godfather 40’lar ve 50’ler yılında geçen köklü bir İtalyan mafya ailesinin hikayesini konu alıyor. Baba yani Don Carleone’a karşı bir suikast düzenlenince, baba yerini ailenin en küçük oğlu Michael ve abisi Sonny’ye bırakır. İki kardeş ailenin başına geçerler fakat işleri eski usulleri ile yönetme gibi bir planları pek yoktur. Sinema sektöründeki ağırlığıyla bilinen filmlerden biri olan Godfather hem aile hem mafya olaylarına ilk elden başarılı bir bakış açısı ile yaklaşıyor.

İyimser olmanın önemi: Esaretin Bedeli / The Shawshank Redemption

Tür: Hapishane, gizem, drama, polisiye

Yıl: 10 Mart 1995

Oyuncular: Tim Robbins, Morgan Freeman, Bob Gunton

Yönetmen: Frank Darabont

IMDb Puanı: 9.2

İşlemediği bir suçtan dolayı yargılanan ve ömür boyu hapis alan başarılı bankerimiz Andy Dufresne, hapishanede dayağından, işkencesine kadar türlü türlü rahatsız edici muamelelere maruz kalır. Bu kadar şeyin üstüne hala inanılması güç bir şekilde hayata karşı olan bağını, umudunu ve iyimserliğini kaybetmeyen Andy’nin bu tutumu hapishanedeki diğer insanları da etkilemeye başlar. Sarfettiği bu çaba birçok kişi tarafından farkedilmeye başlasa da en çok arkadaşı Red tarafından fark edilecektir.

Tarihin karanlık zamanları: Schindler’ın Listesi / Schindler’s List

Tür: Savaş, tarih, drama

Yıl: 4 Mart 1994

Oyuncular: Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley

Yönetmen: Steven Spielberg

IMDb Puanı: 9.0

Soykırım zamanlarında geçen Schinlder’s List, Oskar Schinlder isimli biraz kaçık bir karakterin 1.100 den fazla yahudiyi kendisi ile birlikte soykırımdan kurtarmaya çalışmasını konu alıyor. Tarihin oldukça karanlık bir tarafını gün yüzüne vuran Schinlder’s List, Oscar Schindler’ın gerçek öyküsüne ilk elden tanıklık etmenizi sağlıyor ve Oscar’ın sebep olduğu farklılığın tarihe ağır bir şekilde işlemesini sağlıyor.

İlk kural onun hakkında konuşmamak: Dövüş Kulübü / Fight Club

Tür: Aksiyon, drama, kara mizah

Yıl: 10 Aralık 1999

Oyuncular: Brad Pitt, Edward Norton, Meat Loaf

Yönetmen: David Fincher

IMDb Puanı: 8.8

Jack hayatını olabilecek en klasik şekilde yaşayan bir sigorta memurudur. Son zamanlardaki psikolojik sorunları artık başına bela olmaya başlamıştır. Bu yüzden grup terapilerine katılmaya başlar. Grup terapilerine gittiği esnada Marla adında bir kız ile tanışır. Marla’ya karşı bir ilgi beslese de işin boyutunu değiştirecek olan kişi aslında Marla’dan kısa bir süre sonra tanışacağı Tyler Durden olacaktır. Tyler, Jack’i Dövüş Kulübü ile tanıştırır ve Jack’İn hayatı bu andan itibaren tamamen değişmeye başlar. Unutmayın Dövüş Kulübünün ilk kuralı Dövüş Kulübü hakkında asla konuşmamaktır.

Dünyası, karakterleri ve konusuyla kült bir film: Yüzüklerin Efendisi serisi / Lord of The Rings

Tür: Aksiyon, macera, drama

Yıl: 21 Aralık 2001

Oyuncular: Elijah Wood, Ian McKellen, Orlando Bloom

Yönetmen: Peter Jackson

IMDb Puanı: 8.8

Lord of the rings, gerçekten sahip olduğu dünya, karakterler ve konusu ile bir daha yeri doldurulamayacak olan filmlerden bir tanesi. Bundan yüzyıllar önce üretilmiş olan ve o esnada dünyaya sadece kaosu getirmiş olan bir yüzük ve bu yüzüğün tekrardan ortaya çıkışı. Dünyanın yeniden kaosa sürüklenmesinin önüne geçmek için yapılabilecek tek birşey vardır, o da yüzüğü ebediyen gün yüzüne çıkmasını engellemek için yok etmek. Kendisine bu büyük görevin emanet edildiği Frodo henüz bu macerasında yaşayacaklarından habersizdir.

Öğrenme güçlüğü çeken bir çocuğun hayatı: Forrest Gump

Tür: Drama, romantizm

Yıl: 11 Kasım 1994

Oyuncular: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise

Yönetmen: Robert Zemeckis

IMDb Puanı: 8.8

Forrest Gump, öğrenme güçlüğü çeken fakat atletizm konusunda oldukça yetenekli olan Forrest’ın doğum yılı olan 1944 ve 1982 yılları civarında gerçekleşmiş olan 20. yüzyılın dönüm noktası olarak bilinen bazı olayları ele alıyor. Forrest bu olaylara ilk elden sebep olmasa da, kimi zaman şahitlik ederek kimi zamanda başkalarına ilham vererek bir şekilde katkı sağlar.

Deli dolu bir hasta: Guguk Kuşu / One Flow Over The Cuckoo’s Nest

Tür: Drama

Yıl: 20 Nisan 1981

Oyuncular: Jack Nicholson, Louise Fletcher, Michael Berryman

Yönetmen: Milos Forman

IMDb Puanı: 8.7

Jack Nicholson’ın muhteşem oyunculuğu eşliğinde çekilen Guguk Kuşu, akıl hastası numarası yaparak kendisini bir eyalet akıl hastanesine kapattıran mahkum P. McMurphy’i konu alıyor. Hastanede kaçma planları yapan ve girdiği terapilerde özgür ruhu ile ön plana çıkan McMurphy oldukça anormal bir hasta olarak görülmeye başlar. Hastalarla kurduğu değişik diyaloglar ve McMurphy’nin kendine has hareket ve tavırları bir süre sonra hemşire Mildred Ratched’ın dikkatini üzerine çekmesini sağlar.

Yıldız savaşları temasını adıyla yansıtan film: Star Wars serisi

Tür: Aksiyon, fantastik, macera

Yıl: 16 Şubat 1980

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher

Yönetmen: George Lucas

IMDb Puanı: 8.6

Star Wars serisinin çıktığı zamandan itibaren oldukça kült bir film olup milyonlarca hayrana sahip olacağını kim tahmin edebilirdi ki? İmparatorluk Death Star isimli yeni ve yıkıcı bir güç üzerinde çalışmaktadır. İmparatorluğa kafa tutan asilerin lideri prenses Leila ise Death Star’ın yapım planlarını ele geçirmeye çalışır. Geçirmeyi başarırda fakat yakalanır. Yakalanmadan önce son bir çırpınış ile planlarını iki android robota teslim eder ve macera bu şekilde devam eder.

Birbirlerini seven bir ailenin soykırımla sınavı: Hayat Güzeldir / La Vita e Bella

Tür: Komedi, drama, romantizm

Yıl: 26 Şubat 1999

Oyuncular: Robert Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini

Yönetmen: Robert Benigni

IMDb Puanı: 8.6

Oldukça dramatik bir film olan La Vita e Bella, aynı zamanda aile bağlarını da oldukça güzel yansıtan bir film. İkinci dünya savaşına yakın bir yılı konu alan filmimiz karşılarındaki tüm engellere rağmen evlenmeyi başaran zorlu bir çift ile başlıyor hikayeye. Her şeyi yoluna soktuklarını düşünen çiftimiz bir de üstüne çocuk yaptıkları esnada 2. Dünya Savaşı başlar. Savaş esnasında aile Yahudi oldukları için toplama kampına götürülür. Bu esnada baba Guido oğluna herşeyi bir oyunmuş gibi anlatarak oğlunu esir kampından kurtarmaya çalışır.

Masum bir mahkumun hikayesi: Yeşil yol / The Green Mile

Tür: Dram, suç

Yıl: 17 Mart 2000

Oyuncular: Tom Hanks, Michael Clark Duncan, David Morse

Yönetmen: Frank Darabont

IMDb Puanı: 8.6

Bazı filmleri insanlar izlemese bile filmde yer alan spesifik bir repliği birçok kişi bilir. The Green Mile tam olarak böyle bir film ve ne zaman biri “karanlıktan korkuyorum patron lütfen ışığı kapatma” dese izlemeyen birinin bile içinin kötü olacağı edeceği kesindir. Paul Edgecomb isimli idamları son yolculuklarına uğurlayan bir hapishane görevlisini konu alıyor filmimiz. Paul’un yolu birgün Coffey isimli bir insanla kesişir. Coffey iki küçük kızın katili olması ile yargılanmaktadır fakat işler hiç de göründüğü gibi değildir.

Yaşanmışlıkların pişmanlığı: Geçmişin gölgesinde / American History X

Tür: Aksiyon, suç, polisiye, dram

Yıl: 9 Nisan 1999

Oyuncular: Edward Norton, Edward Furlong, Beverly D'Angelo

Yönetmen: Tony Kaye

IMDb Puanı: 8.5

Çete hikayeleri her zaman ilginç olmuştur. Birçok filmde bu durum klasik bir şekilde işlense de American History bunu oldukça farklı ve güzel bir şekilde yansıtmış. Babasının gözleri önünde bir uyuşturucu satıcısı tarafından öldürülmesi sonucunda Derek ilerleyen zamanlarda tehlikeli bir çetenin önemli bir karakteri haline gelir ve intikam almaya başlar. Girdiği bu yolunca sonucunda ise kendisini hapiste bulur ve burada büyük bir değişime uğrar. Fakat bu esnada kardeşi de kendi izinden gitmektedir ve Derek’in buna izin verme gibi bir niyeti yoktur.

Zaman yolculuğunun tehlikeleri: Geleceğe Dönüş serisi / Back to The Future

Tür: Komedi, fantastik, bilim kurgu

Yıl: Şubat 1987

Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Yönetmen: Robert Zemeckis

IMDb Puanı: 8.5

Zamanda yolculuk temasını işleyen Back to The Future oldukça eğlenceli bir film. Normal insanlara kıyasla oldukça kaçık bir bilim adamı olan Dr. Brown bir şekilde zamanda yolculuk etmesini sağlayabilecek bir araba geliştirir. Genç kahramanımız Marty ise bu arabayı kullanmaya karar verir. Fakat yapılan bir hesaplama hatası Marty’nin gelecek yerine geçmişe gitmesine sebep olur. Geçmişte yapılan bir hata her şeyin tepetaklak olmasını sağlar ve ortaya izleyicilere keyif veren eğlenceli bir film çıkar.

İntikam arayan bir savaşçı: Gladiator / Gladyatör

Tür: Aksiyon, dram, macera, tarihi

Yıl: 19 Mayıs 2000

Oyuncular: Russel Crowe, Joaquin Phoenix, Connie Nielsen

Yönetmen: Ridley Scott

IMDb Puanı: 8.5

Roma zamanında gladyatörlerin intikam araması dizi ve filmlerde çok sık rastlanan bir durum. Fakat Gladiator bu konuyu o kadar başarılı bir şekilde işlemiş ki Russell Crowe gerçekten bu işin hakkını vermiş diyebiliriz. Commodus isimli Roma’da yetki sahibi biri Maximus’un hiyerarşi yolunda bu kadar ilerlemesinden hoşlanmaz ve ailesile ile birlikte öldürülme emrini çıkartır. Ölümden zor bir şekilde kurtulan Maximus artık bir gladyatör olmuştur ve intikam tek arzusu haline gelmiştir.

Özgürlüğün tatlı kokusu: Cesur Yürek / Braveheart

Tür: Savaş, aksiyon, drama, tarihi

Yıl: 22 Eylül 1995

Oyuncular: Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick McGoohan

Yönetmen: Mel Gibson

IMDb Puanı: 8.4

Yaşadığı uzun acılar sonrası artık normal bir hayat yaşamak istediği için İskoçya’ya evine dönen William Wallace çiftçilik yapmak ister. Evine döndüğü esnada ise çocukluk aşkı ile karşılaşır. Herşey bir süre güzel bir şekilde ilerlese de bir gün ingiliz askerleri William’ın çocukluk aşkına tecavüz etmeye kalkışırlar. William olaya el atsa da Murron’un ölümüne engel olamaz ve bu William’ın kendi tarihindeki bazı değişimleri tetikleyen olay haline gelir.

Bir dehanın zihniyle mücadelesi: Akıl Oyunları / A Beautiful Mind

Tür: Dram, romantizm

Yıl: 8 Mart 2002

Oyuncular: Russel Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly

Yönetmen: Ron Howard

IMDb Puanı: 8.2

Çok zeki bir insanın genel hayatta yaşadığı problemler iyi işlendiği zaman genellikle ortaya seyir zevki güzel bir hikaye çıkarıyor. A Beautiful Mind’da bu konuda acının tatlı tebessümü diyebiliriz. Burs aracılığıyla kazandığı üniversitede öğrenim görmeye başlayan John Forbes Nash, oldukça parlak bir zekaya sahip olmasına rağmen çevresindekiler ile bir hayli uyum sorunu yaşamaktadır. Her şeye rağmen öğrenimini sürdüren John bir gün muazzam bir teoriyi kanıtlama aşamasına kadar gelip ününü iyice arttırır. Fakat John aynı zamanda şizofreni belirtileri göstermeye başlar ve bu durum çok hızlı bir şekilde ilerlemektedir.