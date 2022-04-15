İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen “4. UNIGRAPH Tasarım ve Yaratıcılık Festivali” 21-22 Nisan 2022 tarihlerinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Birbirinden önemli tasarımcıları katılımcılarla buluşturmayı hedefleyen UNIGRAPH son 3 yılda da olduğu gibi bu yıl da pek çok önemli isme ev sahipliği yapacak. Etkinlik, görsel olarak algıladığımız ve anlamlandırdığımız her alanda ver olan grafik tasarımın hayatımızdaki yeri ve toplumum anlamlandırılması ve etkilenmesi noktasındaki önemi üzerinden geleceğin tasarımcılarında farkındalık oluşturmak amaçlanmaktadır.

İki gün boyunca yoğun bir program ile devam edecek etkinliğimizde reklam, grafik ve film tasarımı alanlarından pek çok önemli isme ev sahipliği yapılacak olup, çok sayıda konuşma, atölye ve destekleyici etkinlikler yapılacaktır.

Etkinlikte pek çok önemli isim konuşma yapacak

İki gün sürecek festivalin ilk gününde, BG_Creative Yaratıcı Yönetmeni Berk Gül, Medina Turgul DDB Sanat Yönetmeni Tolga Özbakır ve Akademisyen/Tasarımcı Geray Gençer öğrencilerle bir araya gelecek. Ayrıca ilk gün 15:00’da D Blok Çok Amaçlı Salonda Geray Gençer'in “YÜZLER” Sergisi’nin açılışı da yapılacak.

Festivalin ikinci gününde ise; Görsel Sanatçı/Reklam Yönetmeni Aslı Çelikel, Foley Sanatçısı Ali Ören, İllüstratör/Tasarımcı Kaan Bağcı ve Animasyon Sanatçısı/Yönetmen Onur Şentürk festival kapsamında öğrencilerle bir arada olacak.

Düzenlenecek konuşmalar, atölyeler ve portfolyo görüşmeleri ile dolu dolu geçecek festival tüm İzmir Ekonomi Üniversitesi öğrencilerinin katılımına açıktır. Pandemi koşulları sebebiyle dış katılım sınırlandırılmış olup, dış katılım başvuruları için burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Etkinlik hakkında daha fazla bilgi almak için de etkinliğin Instagram hesabına göz atabilirsiniz.