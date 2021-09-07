İzmir'de 18 Yaşından Küçüklere Otobüs Bileti Satışı Yasak

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamaya göre bundan sonra İzmir'de 18 yaşından küçüklere yanlarında velisi veya kanuni temsilcisi olmadığı takdirde otobüs bileti satışı yasaklanacak.

İl Emniyet Müdürlüğünün atmış olduğu bu adım, kaybolan çocukların başlarına gelebilecek kötü şeylerin engellenmesi, ailelerdeki kayıp çok faillerinin yaşanmaması için atılıyor.

Karardan sonra otobüs terminallerinde veya seyahat acentelerinde 18 yaşından küçüklere otobüs bileti satışı yapmak yasak olacak. Karara uymayan kuruluşlara cezai yaptırım uygulanacak.

Gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerine haber verilecek

18 yaşından küçük olup da otobüs bileti satın almak isteyen çocuklar, yanlarında veli, vasi veya kanuni temsilci ile terminallerden veya acentelerden bilet satın alabilecek. Eğer böyle bir şansı yoksa, aynı kişiler telefon ile aranacak ve seyahatten bilgisi olup olmadığı tespit edilecek. Çocuğun velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin bu seyahatten haberi yoksa kolluk kuvvetlerine haber verilecek.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı; "18 yaşından küçüklerin yalnız başına bilet talep etmelerinden velisi, vasisi veya kanuni temsilcisinin seyahatten bilgisi olmadığının tespit edilmesi halinde, bu durum derhal kolluk kuvvetlerine bildirilecek.18 yaşından küçük olup da ilimizde veya gideceği ilde öğrenci olduğunu ispatlayanlara belge gösterdiğinde bilet satışı yapılacaktır."