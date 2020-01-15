Günümüzün en popüler sosyal medya uygulamalarından bir tanesi olan Twitter’ın kurucularından Jack Dorsey, bir soru cevap videosunda, tweet düzenleme butonuyla ilgili soruya da cevap verdi. Yanıt, ne yazık ki kullanıcıları memnun etmeyecek.

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi Twitter ve birçok Twitter kullanıcısının yıllardır site yönetiminden beklediği bir özellik var: tweet düzenleme butonu. Görünüşe göre Twitter, bu özelliğe kavuşamayacak. Twitter kurucusu ve CEO’su Jack Dorsey, bu konu hakkındaki bir soruya cevap olarak “Muhtemelen hiçbir zaman yapmayacağız” dedi.

Aslında Dorsey’in bu konuda kararsız olduğunu söylememiz gerekiyor. Dorsey, 2016 yılında yaptığı bir açıklamada “Kesinlikle bir tür düzenlemeye ihtiyaç var” ifadelerini kullanmıştı. Mart ayında ise bu tarz bir seçeneğin nasıl çalışabileceğini söylemişti ancak Dorsey, Wired’ın soru cevap videosunda bu özelliğe kapıları tamamen kapattı.

Düzenleme butonu gelmeyecek:

Dorsey, düzenleme butonunun reddedilmesinin sebebi olarak şirketin kökeninin SMS benzeri bir servis olmasını gösterdi. Dorsey, “Bir mesaj gönderdiğinde geri alamıyorsun. İlk günlerdeki bu havayı, bu hissi korumak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Twitter gibi sosyal medya platformlarının başındaki en büyük dertlerden bir tanesi de yanlış bilgi yayılımı ve bir düzenleme butonu, bu konuyu daha da karmaşık hâle getirebilir. Dorsey, bu konuyla ilgili olarak “Bir tweet gönderebilirsiniz ve birisi bunu retweet edebilir. Bir saat sonra bu tweet’in bağlamını tamamen değiştirebilirsiniz. Orijinal tweet’i retweet eden kişi tamamen başka bir şeyi yaymış ve retweet etmiş olur” diye konuştu. Peki siz düzenleme butonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Twitter’da böyle bir seçenek olmalı mı? Fikirlerinizi, yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.