Sevenlerine Müjde: JAECOO ile OMODA Resmen Birleşti, Yeni Modeller Geliyor!

Chery'nin iki alt markası OMODA ile JAECOO, Türkiye'deki birleşme sürecini resmen tamamladı. Bu iki marka, artık kendi otomobillerini satacak. İnternet sitesinde daha şimdiden yeni modeller gösterilmeye başlamış durumda.

Türkiye'de çok sevilen Çinli otomobil firması Chery'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, JAECOO ile OMODA markalarının birleşme sürecini tamamladığını duyurdu. Eskiden Chery markasının bir otomobili gibi satılan OMODA 5, yeni dönemde doğrudan OMODA markası altında satılacak.

JAECOO ile OMODA'nın birleşmesi, en çok da tüketicileri memnun edecek gibi görünüyor. Zira bu hamle ile tüketiciler, bu iki firmanın diğer yeni modelleri ile tanışma imkânı yakalamış olacaklar. Hatta resmî internet sitesine baktığımızda OMODA 7 için yeni bir sayfa oluşturulduğunu görüyoruz.

Yeni modeller için biraz daha bekleyeceğiz!

Firmalar OMODA 7 için yeni bir internet sayfası açmış olsalar da bu otomobilin henüz satışta olmadığını belirtelim. Ayrıca geçmişte Chery markası altında satılmış olan OMODA 5'in yeni versiyonunun da listelenmeye başladığını ancak şu an için satış yapılmadığını söyleyelim. Yani yepyeni OMODA ve JAECOO otomobiller için bir süre daha beklememiz gerekecek.

OMODA ile JAECOO birleşmesine ilişkin aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.