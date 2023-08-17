Jahrein, Kılıçdaroğlu ile seçim zamanında yaptığı röportajın YouTube'dan yayınlanması üzerine CHP'ye telif ihtarında bulunmuştu. Video, parti hesabından kaldırıldı.

Sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç (Jahrein), son zamanlarda Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğu ile arasıdnaki gerginlikle gündemdeydi. Kılıçdaroğlu, yakın zamanda Jahrein’e birden fazla kez dava açmıştı.

Bunların ardından ise Jahrein’den bir açıklama gelmişti. Ünlü yayıncı, mayıs ayında Kılıçdaroğlu’yla Twitch’te gerçekleştirdiği röportajın CHP’nin YouTube hesabı üzerinden yayınlanması nedeniyle partiye telif ihtarında bulunmuştu. Şimdi ise bu nedenle videonun kaldırıldığı görüldü.

Jahrein ve Kılıçdaroğlu röportajı CHP YouTube hesabından kaldırıldı

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Jahrein, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda videonun CHP’nin hesabından kaldırıldığını ihtar cezası verildiğini açıkladı. Videoya girmeye çalışıldığında, “Bu video Ahmet Sonuç tarafından gerçekleştirilen bir telif hakkı hak talebi nedeniyle kullanılamıyor” ifadelerinin yer aldığı görüldü. Ünlü yayıncı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CHP’nin resmi YouTube hesabına yaptığım ihtara istinaden Kılıçdaroğlu ile yaptığım 1 milyondan fazla izlenmeye sahip videoyu kanallarından kaldırttım ve ihtar cezası aldırttım YouTube üzerinde. Bu ayrıca kanallarının erişimini de negatif etkileyecek"

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