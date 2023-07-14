Jahrein, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine 200 bin TL'lik tazminat davası açtığını açıkladı.

Sosyal medyanın en ünlü isimlerinden Ahmet Sonuç (Jahrein), Twitter’dan yaptığı paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisine manevi tazminat davası açtığını açıkladı. Davanın gerekçesinin ise hakaret söylemleri olduğunu ifade etti.

Jahrein’in paylaşımına göre Kılıçdaroğlu, davayı kendisine yönelik söylenen “leblebi kafalı ve demans hastası” ifadeleri nedeniyle açtı. 5 Temmuz’da mahkemeye yönlendirilen davada Jahrein’den 200 bin TL tazminat istendi.

Güncelleme 12:45: Jahrein, Instagram Hikayeler'de açıklama yaptı

Jahrein’in yaptığı paylaşımlar:

Jahrein, uzun süredir Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik eleştirilerini sert bir dille Twitter’da paylaşıyordu. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu ve Jahrein, Twitch’te Jahrein’in kendi programı “Konuşalım Konuşalım Headshot Atalım”da bir araya gelmişti.