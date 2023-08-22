James Webb Uzay Teleskopu, Halka Bulutsusu'na ait yeni görüntüler çekti. Böylelikle 2500 ışık yılı uzaktaki kozmik varlığın en detaylı görüntüleri elde edilmiş oldu.

Kullanıma sunulduğu ilk günden beri uzayla ilgili çığır açan çalışmalar yapılmasını sağlayan James Webb Uzay Teleskopu tarafından çekilen yepyeni görüntüler servis edildi. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan bu görüntülerde, gökyüzündeki en parlak bulutsulardan bir tanesi olan Halka Bulutsusu'nu görüyoruz.

Dünya'dan yaklaşık olarak 2500 ışık yılı uzakta bulunan Halka Bulutsusu, uzayın derinliklerinde keşfedilmiş en etkileyici üyelerinden bir tanesi. Uzay gözlemcilerinin de bilim insanlarının da favorileri arasında yer alan Halka Bulutsusu için çekilen yeni görüntüler, yapılan araştırmaların biraz daha detaylandırılabilmesini sağlayacak. Zira James Webb, Halka Bulutsusu'nu hiç olmadığı kadar ayrıntılı bir biçimde görüntülemeyi başardı.

İşte tüm ihtişamıyla Halka Bulutsusu

James Webb, yukarıdaki görüntüyü çekebilmek için MIRI olarak isimlendirilen özel kızılötesi kamerayı kullandı. Yukarıdaki görüntü, bu etkileyici kozmik varlığın çevresindeki ayrıntıların tüm detaylarıyla incelenebilmesine imkan tanıyor.

Halka Bulutsusu'na ait ikinci görüntü ise uzay teleskopunun NIRCam isimli kızılötesi kamerası ile çekildi. Bu görüntüde, bulutsunun iç kısımlarıyla ilgili detaylar gösteriliyor. Yukarıdaki görüntüler biz sıradan insanlar için etkileyici bir görsel olmanın ötesine geçmiyor olsa da uzay bilimciler, bu görüntüler aracılığıyla Halka Bulutsusu'nu çok daha iyi bir şekilde tanıma imkanı yakalayabilirler. Tabi tüm bunlar için yapılacak çalışmaları beklemek gerekiyor.

Halka Bulutsusu, Hubble Uzay Teleskobu tarafından daha önce bu şekilde görüntülenmişti: