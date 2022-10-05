James Webb'in Çektiği İlk Fotoğrafların 'Yeni' Hali

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen ilk fotoğraflar, daha önce elde edilen X ışını verileriyle birleştirildi.

Aralık ayında uzaya gönderilen ve yaz başında faaliyetlerine başlayan James Webb Uzay Teleskobu ile çekilen ilk renkli fotoğraflar, 12 Temmuz’da NASA tarafından paylaşıldı. Teleskobun elde ettiği görüntüler, birbirinden göz alıcı derecede güzellikteydi.

Öte yandan James Webb ile elde edilen görüntüler, elbette sonsuza kadar olduğu haliyle arşivlerde saklı durmayacak. Bu görüntüler, geçmişte elde edilmiş ve gelecekte elde edilecek verilerle birlikte değerlendirilecek. Bugün, bunun ilk örneklerinden birisi de paylaşıldı.

James Webb'in elde ettiği görüntüler:

NASA’nın 1999'da uzaya gönderdiği Chandra X Işını Gözlemevi tarafından 2000-2014 yılları arasında elde edilen X ışınları ve James Webb’in ilk görsellerinde gördüğümüz kızılötesi görüntüler bir araya getirildi. İlk fotoğraflarla bir araya getirilen veriler, gök yapılarını çok daha detaylı ve zengin bir hale getirdi.

Stephan Beşlisi:

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Araba Tekeri Galaksisi:

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SMACS 0723:

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Karina Bulutsusu:

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