James Webb Teleskobu’nun ‘Kutu Açılışı’ Yapıldı

Michio Kaku’nun uzaylıları görüntüleyeceğini söylediği James Webb Uzay Teleskobu, getirildiği ve bir süredir beklediği Avrupa Uzay Üssü’nde dün açıldı. Bulunduğu tanktan çıkan teleskobun videosu, Avrupa Uzay Ajansı tarafından yayınlandı.

Kutu açılışı videosu seveniniz var mı? Çünkü birazdan şu ana kadar gördüğünüz en büyüğünü izleyebilirsiniz. Ancak Avrupa Uzay Üssü’nde yapılan bu kutu açılımı bir oyun konsolu ya da kameraya ait değil. Uzaylıların varlığını kanıtlayacağı iddia edilen bir araca ait.

Aylar önce dünyaca ünlü teorik fizikçi Michio Kaku’nun James Webb Uzay Teleskobu'nun Dünya dışı yaşamı keşfedeceğine dair iddialarından bahsetmiştik. O teleskop dün Avrupa Uzay Üssü olarak da bilinen Guiana Uzay Merkezi’nde açıldı. Açılışın videosu Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşıldı.

ESA'nın paylaştığı kutu açılışı videosu:

Kaliforniya’dan yola çıkıp Panama Kanalı’ndan okyanusa açılan James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz ay Güney Amerika’daki Avrupa Uzay Üssü’ne ulaşmıştı. Fransız Guyanası’nda bulunan, kalkış yapacağı üste haftalardır bekleyen teleskop; dün içinde bulunduğu tanktan çıkarılarak kuruldu. Teleskop gemiyle gelirken en çok endişe yaratan konu, korsanlar ya da herhangi bir organizasyon tarafından zarar görmesi ya da çalınmasıydı. Bu endişenin nedeni sadece teleskobun maliyeti değil, ayrıca uzaylı yaşamını saptayabilecek kadar uzun bir menzile sahip olmasıydı.

James Webb Uzay Teleskobu, aralık ayında buradan fırlatılacak ve yörüngeye yerleştirilecek. Fırlatma aşamasında 100’den fazla uzmanın görev alacağı teleskop, ünlü teorik fizikçi Michio Kaku’ya göre uzaylı yaşamını saptayacak. Ancak Kaku, bunun oldukça tehlikeli olabileceğini söylüyor.