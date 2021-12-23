James Webb Uzay Teleskobu’nun Fırlatılması Yeniden Ertelendi

NASA, ESA, CSA ve 15 farklı devletin ortak yürüttüğü bir proje olan James Webb Uzay Teleskobu’nun fırlatma tarihi yeniden ertelendi. NASA, teleskobun 25 Aralık’ta gönderileceğini açıkladı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), galaksimizi ve evrenin derinliklerini çok daha kapsamlı bir şekilde araştırabilmek için uzunca bir süredir Hubble’ın yerini alacak bir teleskop geliştiriyordu. Geliştirilme süreci 1996 yılında başlayan James Webb Uzay Teleskobu, aslında 2007 yılında uzaya fırlatılacaktı. Fakat teleskop, defalarca büyük değişikliklere uğradığından fırlatma tarihi de sürekli ertelendi.

NASA, fırlatması neredeyse tam 15 yıl geciken teleskop için en sonunda tarih vermişti. Geçtiğimiz gün yapılan açıklamada James Webb Uzay Teleskobu’nun 24 Aralık TSİ 15.20’de fırlatılacağını açıklamıştı. Teleskobun fırlatılışını merakla beklerken bugün NASA’dan yeni bir haber daha geldi. James Webb Uzay Teleskobu’nun fırlatış tarihi yeniden ertelendi.

Fırlatma tarihi 1 gün ertelendi

Bu seferki ertelemeyse çok uzun süreli olmadı. NASA, teleskopun fırlatılacağı Guyana Uzay Merkez’nin bölgesinde yüksek irtifadaki rüzgarlar nedeniyle fırlatışı 25 Aralık Cumartesi gününe ertelediğini açıkladı. Uzay teleskobu, fırlatmayı engelleyebilecek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı sürece fırlatışı gerçekleştirecek.

Yüksek teknolojiyle donatılan James Webb Uzay Teleskobu’nun en temel amacı, evrenin oluştuğu andaki yıldızların ışıklarını yakalabilmek, yani evrenin ilk yıldızlarını keşfetmek olacak. Teleskop, bunun yanı sıra ötegezegenlerin incelenmesinde de büyük bir rol oynayacak.