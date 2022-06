James Webb Uzay Teleskobu'na Meteor Çarptı

NASA'nın Aralık 2021'de uzaya gönderdiği James Webb Uzay Teleskobu'na göktaşlarının çarptığı açıklandı. NASA, teleskobun iyi durumda ve durumun olağan olduğunu paylaştı.

Uzay her ne kadar aklımızın almadığı kadar büyük olsa da bu sonsuzluk içinde çok küçük bir yer kaplayan uzay araçlarımız, çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalabiliyor. İrili ufaklı göktaşları da bu tehlikelerin en olası arasında yer alıyor. İşte geçtiğimiz günlerde bu tehlikeyi yeniden dünyaya gösteren bir olay yaşandı.

Yıllarca süren bekleyişin ardından en sonunda 25 Aralık 2021’de uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz günlerde bir tehlikeyle karşı karşıya geldi. NASA tarafından paylaşılan açıklamaya göre birçok küçük boyuttaki göktaşı, James Webb Uzay Teleskobu’na çarptı.

Teleskop sağlam bir şekilde çalışmaya devam ediyor:

Paylaşılan açıklamaya göre çarpışmalar, 23 Mayıs - 25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Bu çarpışmalardan birisi teleskobun ana ayna parçalarından birinde gerçekleşti. Neyse ki ekip, Dünya’dan yaptığı incelemelerde teleskobun tüm görev gereksinimlerini karşılayacak kadar sağlam olduğunu ve çalışmaya devam ettiğini gözlemledi.

James Webb Uzay Teleskobu ve göktaşları arasındaki çarpışmaların etkisi üzerinde çalışmaların devam ettiği de belirtilirken, teleskobun dayanıklılığı hakkında da bazı bilgiler paylaşıldı. NASA tarafından paylaşılanlara göre teleskop, bu tür mikro çarpışmalara karşı dayanıklı olabilecek şekilde inşa edildi. NASA, bu tür çarpışmaların her zaman ve her an beklendiğini de açıkladı.