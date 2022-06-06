Çin, Uzay İstasyonuna 3 Taykonot Daha Gönderdi

Kendi uzay istasyonunu kurma çalışmalarına devam eden Çin, üç takonotu daha istasyona gönderdi. Peki taykonotların istasyondaki görevi ne olacak?

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin, uzay yarışının yeniden şiddetlendiği son dönemlerde kendi uzay istasyonunu kurma mücadelesine girdi ve çalışmalara başladı. Bu kapsamda düzenli olarak taykonotlar uzaya gönderildi. Hızla devam eden çalışmalar kapsamında son olarak geçtiğimiz gün üç taykonot daha Çin’in kendi uzay istasyonuna ulaştı.

Çin tarafından paylaşılan bilgilere göre üç taykonot, pazartesi günü TSİ 05.44’te Çin’in Gobi çölündeki Jiuquan fırlatma merkezinden Long March-2F roketiyle fırlatıldı. Astronotlar, TSİ 15.50’de Tiangong Uzay İstasyonu’na giriş yaptı. Astronotların yolculuğunun yaklaşık 7 saat sürdüğü açıklandı.

Taykonotlar istasyonda ne yapacak?

Çin’in Tiangong Uzay İstasyonu’nun bu yıl sonuna kadar tamamen operasyonel olması planlanıyor. Uzay istasyonu’na yeni ulaşan üç taykonot olan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe, istasyonun iki laboratuvar modülünü istasyonun ana gövdesiyle birleştirmekten sorumlu olacak. Ekibin istasyonda 6 ay vakit geçirmesi ve nisan ayında Dünya’ya dönmesi hedefleniyor.

Çin, kendi uzay istasyonunun yanı sıra Ay’da kendi üssünü de kurmayı hedefliyor. Ülkei, 2029 yılında Ay’a insanlı bir görev gerçekleştirmeyi planlıyor. Bunun yanı sıra ülke, Mars’a da bir uzay aracı göndermek için planlarını sürdürüyor.

Peki Çin neden kendi uzay istasyonunu kuruyor?

Çin, 2011 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin NASA’nın Çin’le ilişkilerini yasaklamasının üzerine Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan men edilmişti. Ülke, şu anda istasyon için herhangi bir ülkeyle ortaklık yapmasa da bu konuda işbirliğine açık olduğunu da belirtmişti.