Videosunda Kanunu Çiğneyen Youtuber, Yakayı Ele Verdi

Youtuber Berat Toksöz, geçtiğimiz günlerde kanalına 'Havai Fişekle Ateş Etmek' isimli bir video yükledi. Videoyu çektiği anda, Jandarmaya yakalanan ancak "Torpil patlatıyorum" diyerek ceza almayan Toksöz, gerçeğin ortaya çıkmasıyla suçlu bulundu.

Youtube, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri olarak popülerliğini koruyor. Youtuber'lık ise günümüzün trend meslekleri arasında yerini aldı. Video içerikleri üreterek kanallarına yükleyen Youtuber'lar milyonlarca kişiye ulaşabiliyorlar. Kimisi eğlenceli, kimisi bilgi içerikli videolar hazırlayan bu kişiler zaman zaman da hayatlarının birçok anını kameralar karşısında yaşıyorlar.

Bartın’ın İnkumu tatil bölgesinin sahilinde 'Havai fişekle ateş etmeyi' deneyen Youtuber Berat Toksöz de bu anları kameraya çekerek kanalında paylaştı. Her şey videonun yayınlanmasından sonra başladı.

Toksöz'ün sahilde ateş etme denemeleri yaparken çıkardığı yüksek sesten dolayı, bölgeye jandarma geldi. Jandarmanın olay yerine ulaşması üzerine, ekiplere sadece torpil patlattığını söyleyen Youtuber, ceza almadan olaydan kurtuldu. Olaydan sonra video çekimlerine ve havai fişekle ateş etmeye devam eden Berat Toksöz, tüm bu anları kameraya çekerek kanalında yayınladı. Olay anında jandarmaya yakalandığını ama ceza almadığını da videosunda açık açık belirten Youtuber'a, kanunu çiğnediği tespit edilince 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereği 320 TL ceza verildi.