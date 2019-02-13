13 yaşındaki YouTube fenomeni Makenna Kelly, kendisine ait YouTube kanalı "Life with MaK" ile adeta para basıyor.

YouTube sadece yetişkinler için değil, gençler ve hatta çocuklar için de bir iş kolu halini aldı. ASMR videoları ile büyük ilgi çeken ve tam 1.3 milyon abonesi bulunan Makenna Kelly, günde en az 1.000 dolar para kazanıyor.

Gelelim işin ilgi çekici kısmına: Kelly'nin kazandığı bu paraya YouTube gelirleri dahil bile edilmiyor. Kelly, günlük 1.000 dolarlık kazancını sponsorlardan ve çalıştığı pazarlama şirketinden alıyor. Bugün YouTube üzerinde 45 milyondan fazla ASMR videosu olduğunu düşünürsek ve Kelly'nin 'ayakkabı yemek' gibi meziyetleri (!) bulunduğunu da hesaba katarsak, sonuç pek de şaşırtıcı gelmiyor.

Siz de kanalı takip etmek veya videolara bir göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Kendisinin Gucci ayakkabısını hatır hutur yediği video ise hemen aşağıda:

ASMR Nedir?

ASMR'nin net bir Türkçe karşılığı bulunmuyor. Buna rağmen 'otonom duyusal meridyen tepkisi' diye adlandırılıyor. Paket açılımı, fısıldayarak konuşmak veya mikrofona kibrit sürtmek gibi onlarca farklı çeşidi mevcut. Burada en önemli unsur şu: Kayıtların sağlam mikrofonlarla ve sessiz bir ortamda çekilmesi gerekiyor. Türkiye'de de son yıllarda büyük bir trend halini alan ASMR videoları her yeni gün daha da çoğalıyor.