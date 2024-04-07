Jandarma Genel Komutanlığı, başlattığı yeni video serisinde Jandarma Togg ile trafik dersleri veriyor.

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle zaman zaman yüzümüzü güldürmeye devam eden Jandarma Genel Komutanlığı, bugün de özenle hazırlanmış yeni bir video paylaştı. Daha önce operasyon timinin videolarıyla da karşımıza çıkmış olan ve sık sık jandarma aktivitelerini aktaran Jandarma Komutanlığı, bu sefer yeni bir seriyle karşımızda.

Söz konusu serimizin merkezinde iki şey ekseninde dönüyor: trafik ve Togg. “Jandarma Togg ile Trafik Dersleri Başlıyor” başlığıyla paylaşılan video, kısa sürede binlerce beğeni toplayıp etkileşim aldı. Seslendirmesi ve animasyonu oldukça iyi görünen video, sosyal medya kullanıcılarının da beğenisini topladı.

Jandarma Togg, yayaların geçiş önceliği hakkında bilgi veriyor.

1 buçuk dakikalık videoya “Merhaba!” diye giriş yapan sevimli Togg (pardon, Jandarma Togg), çoğu kişi için kafa karıştırıcı olabilen bir konuya değindi. Trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçitlerinde yayaların öncelikli olduğunu net şekilde belirten Jandarma Togg, trafik ışığının olmadığı yaya geçitlerinde de geçiş önceliğinin her zaman yayaya ait olduğunun altını çiziyor.

Yolda giderken anlatmaya devam eden aracımız, emniyet kemeri takmadığı için cezai işlem uygulanan bir sürücünün arabasıyla konuşuyor ve “Bu devirde hâlâ emniyet kemeri takmayan kaldı mı?” diyerek ortaya göndermesini bırakıyor.

Sosyal medyadan gelen tepkiler: