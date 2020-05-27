Animasyon Stüdyosunu Kundaklayan Saldırgan Resmen Tutuklandı

Geçtiğimiz yıl Japonya’nın Kyoto kentindeki bir animasyon stüdyosunda çıkan yangın, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Üç katlı binayı kundaklayan 42 yaşındaki Shinji Aoba isimli şahıs, 10 ay süren yanık tedavisinin ardından iyileşti ve polisler tarafından tutuklandı.

18 Temmuz 2019 tarihinde Japonya'nın Kyoto kentinde bulunan Kyoto Animation'a yönelik düzenlenen kundaklama saldırısında, 36 çalışan yanarak can vermişti. Shinji Aoba adındaki şüpheli, sabah 10.30 sularında stüdyonun binasına girmiş ve “Geberin!” diye bağırarak, etrafa benzin döküp ateşe vermişti.

İçinde 70’e yakın insanın bulunduğu üç katlı bina, kısa sürede alevlere teslim olmuştu. Ülkeyi dehşete sokan kundaklama saldırısı, Japonya tarihinin en trajik olaylarından birisi olarak kabul ediliyor. Kyoto Animation’ın imzası taşıyan animeler arasında Eiga K-On!, Tomako Love Story, Lucky Star ve Koe no Katachi gibi başarılı yapımlar da bulunuyor.

Saldırının ardından yaralı halde, bir kaldırımda otururken yakalanan 42 yaşındaki Aoba, vücudundaki yanıkların tedavisi için hastaneye kaldırılmıştı. Bugün itibarıyla taburcu edilen saldırgan, cinayet ve kundaklama suçlarından tutuklandı. Aktarılan bilgilere göre, yardım almadan yemek yiyemeyen ve yürüyemeyen Aoba’nın sorgusu sırasında sağlık durumu sürekli olarak kontrol edilecek.

Japon polisi, 36 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırının zanlısı olan Aoba’yı tutuklamak için, tedavi sürecinin sona ermesini beklemişti. Ülkede COVID-19 pandemisi nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin kaldırılmasının ardından tutuklanan kundakçı, hem o gün yaşananlar hakkında hem de saldırıyı neden yaptığı hakkında polise bilgi verecek.

Saldırı sırasında yüzünde ve gövdesinde ikinci derecede yanıklar oluşan Aoba, uzun bir süre bilinci kapalı halde yatmıştı. 42 yaşındaki adamın Kyoto Animation’ı neden kundakladığı hala kesin olarak bilinmiyor, ancak polis sorgusunun ardından olayın gerçek yüzünün aydınlatılacağı tahmin ediliyor.