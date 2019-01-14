Ünlü cosplayer Julia Moreno Jenkins'in aracı, saplantılı bir takipçi tarafından kundaklandı. Olayda Jenkins'in aracı ile birlikte 6 araç daha kullanılamaz hale geldi.

İşiniz insanları eğlendirmekse fazla takipçiye sahip olmak, daha iyi bir iş hayatı için önemli olabilir. Fakat çoğu zaman sizi kimin takip ettiği, ne kadar takipçiniz olduğundan daha önemli olabilir. Ünlü cosplayer Julia Moreno Jenkins, bunu ilk elden öğrenmiş durumda.

Anime Los Angeles etkinliği sırasında dün sabah, oldukça ilginç bir olay yaşandı. Bir görgü tanığının ifadesine göre bir adam, önceden belirlediği bir otomobile yaklaştı, üzerine iki bidon benzin boşalttı ve yanan bir kibriti üzerine fırlatarak aracı tutuşturdu.

Kundaklanan araç, cosplayer Julia Moreno Jenkins’e aitti ve hedeflenen araçta başlayan alevlerin büyümesi ile olay, otoparkta bulunan 7 aracın kullanılamaz hale gelmesi ile sonuçlandı. Peki yangın kim tarafından mı başlatıldı? Saplantılı bir takipçi tarafından.

Jenkins, yangını çıkaran saplantılı takipçisinin kim olduğunu bildiğini iddia etti. Ayrıca olayın hemen ardından güvenlik kameralarını kontrol ettikten sonra şüphelerinde haksız olmadığını da ortaya çıkardı. Jenkins şu anda yanan aracının masrafını karşılamak için yardım topluyor.