12 Yıldır Dünyayı Turlayan Japon Turist Elazığ'da Bıçaklandı

Japonya’dan bisikletiyle çıktığı dünya turu esnasında Elazığ’ın Sivrice ilçesinde kamp yapan Shogan Kameda, dişlerini fırçaladığı esnada kimliği belirsiz bir şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Bundan yaklaşık 12 sene önce bisikletine atlayan 45 yaşındaki Japonya vatandaşı Shogan Kameda, o zamandan beri de dünya turundaydı. Bir sürü ülke gezdikten sonra Türkiye’ye gelen Kameda önce Muş’a, oradan da Elazığ’a geçti. Elazığ’ın Sivrice ilçesinde kamp kuran Kameda’nın ifadesine göre gezgin, dişlerini fırçaladığı sırada kimliği belirsiz birisi tarafından durduk yere saldırıya uğradı.

Yakınlardaki insanların yardıma koşmasıyla olay yerine derhal 112 acil sağlık ve güvenlik desteği gönderildi. Görevliler tarafından yapılan ilk tıbbi müdahalenin ardından Kameda, Elazığ Fethi Sekin şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Dişlerini fırçalarken bıçaklandı:

Sevk edildiği hastanede tedavisi devam etmekte olan Kameda, yaptığı açıklamada kamp yaptığı yerde dişlerini fırçalarken saldırıya uğradığı belirtti. Japonya’dan dünya turuna çıktığını söyleyen Kaneda, olayı şu şekilde açıkladı:

“İlk başlarda yürüyordum. Malezya, Çin gibi yerleri yürüyerek gezdim. Çin’de ki bir kız arkadaşım bana bisiklet hediye etti. Sonra Çin’den bisiklet ile dolaşmaya başladım. Sadece diş fırçalıyordum. Neden bana kızdı da bıçakladı bilmiyorum. 10 aydır bisikletim ile Türkiye’deyim. En son Elazığ’a geldim. Elazığ Hazar Gölü yakınlarında bıçaklandım. Kavga etmedik, beni aniden bıçakladı. Ben dışarıda dişlerimi fırçalarken veya çamaşırlarımı yıkarken Türkler bana kızıyordu galiba; Türkiye ve Japon kültürü çok, çok farklı. Dişlerimi fırçalıyordum, ne için bıçaklandım bilmiyorum. Buradan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Türkiye için seyahatim bitti. Bacağım çok ağrıyor. 12 senedir tüm dünyayı parasız dolaşıyorum. Genellikle çadırda, bazen de arkadaşımın evinde kalıyordum; ama genelde çadırda yaşıyordum.”

Polis, kimliği belirsiz zanlıyı yakalamak için çalışmalara başladı.