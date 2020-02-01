Fukuşima Nükleer Santrali'ndeki atık radyoaktif suyun nasıl boşaltılması gerektiği konusunda hükümete öneri veren uzmanlar, komşu ülkeleri tedirgin eden bir öneride bulundu. Uzmanlar, atık suyun denize boşaltılmasını önerdi.

Japonya’nın Fukuşima şehrine yakın sahil kenarında kurulu olan Fukuşima Nükleer Santrali, 2011 yılında feci bir felaketin adresi oldu. Santral, 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen 9,0 büyüklüğündeki deprem ve onu takip eden tsunami sonucunda feci bir kazaya kurban olmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Japonya hükümeti, Fukuşima Nükleer Santrali’nde biriken radyoaktif suyun nasıl ortadan kaldırılabileceğiyle ilgili tavsiye almak için bir panel başlattı. Panele katılan bazı uzmanlar, komşu ülkelerin alarm vermesine neden olabilecek bir öneride bulundu.

Radyoaktif suyun okyanusa salınması gerektiğini söylediler:

Japonya hükümetine tavsiye vermek üzere toplanan paneldeki uzmanlar, atık radyoaktif suyun okyanusa salınmasını önerdi. Endüstriyle ilgilenen bakanın da bulunduğu panelde atık radyoaktif sudan kurtulmanın yolları yalnızca ikiye indirilebildi.

Bu iki yol, ya suyun Pasifik Okyanusu’na salınmasından geçiyor ya da suyun buharlaşmasından. Bazı tahminlere göre Japonya hükümeti, yapılan öneriler arasından ikinciyi tercih etmeye yakın duruyor.

2018 yılında Tokyo Electric, filtreleme sistemlerinin sudaki tüm tehlikeli materyalleri almadığını itiraf ettikten sonra özür dilemişti. Fukuşima Nükleer Santrali’ndeki depolama tankları günümüzde her geçen gün dolmaya devam ediyor. Japonya, sudan Trityum hariç diğer tüm radyoaktif parçacıkları çıkarmayı planlıyor.

Hükümete tavsiye veren komite, suyun okyanusa salınımının buharlaşmadan çok daha kontrollü bir şekilde yapılabileceğini aktardı. Komite, dünya genelindeki diğer nükleer santrallerin de okyanuslara ve denizlere trityum içeren su saldığı noktasına da parmak bastı.

Fukuşima Nükleer Santrali’nde biriken radyoaktif su, onlarca yıl sürecek temizleme çalışmalarının da önüne geçiyor. Özellikle bir sonraki olimpiyatların Tokyo’da, santralin 60 kilometre uzağında düzenlenecek olması Japon hükümetini temizleme konusunda hızlı davranmaya itiyor.

Yapılan öneriler öncelikle panel başkanı Ichiro Yamamoto tarafından kabul edilmek zorunda. Ardından kabul edilen öneri, henüz belirlenmeyen bir tarihte hükümetin onayına sunulacak.