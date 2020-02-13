Japonya'da Corona Virüs Kaynaklı İlk Ölüm Gerçekleşti

Japonya Sağlık Bakanı, Corona virüsü (COVID-19) teşhisi konulan bir kadının hayatını kaybettiğini açıkladı. 80'li yaşlardaki kadın, Japonya'da Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi. Ülke genelindeki vaka sayısıysa 250'ye ulaştı.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni ölümcül Corona virüsünün (COVID-19) Japonya'da da can kaybına neden olduğu açıklandı. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, Tokyo'nun güneyindeki Kanagawa kentinde yaşayan 80'li yaşlardaki bir kadının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yaşlı kadının Çin Halk Cumhuriyeti'ne seyahat ettiğine dair bir kayda rastlanmazken Japonya'daki ölüm Çin dışındaki üçüncü ölüm olarak kayıtlara geçti. Çin dışındaki diğer iki ölüm Hong Kong ve Filipinler'de meydana geldi. Japon kadının Corona virüsüne bağlı zatürre nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Yolcu gemisi karantinaya alındı

Japonya'daki vaka sayısı, Yokohama'da karantina altına alınan bir yolcu gemisindeki yolcularla birlikte daha da arttı. 3 Şubat'ta Yokohama'ya demirleyen Diamond Princess adlı geminin ertesi gün limandan ayrılması bekleniyordu ancak Hong Kong'da gemiden inen bir kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine gemideki 3 bin 700 yolcu karantina altına alındı. Perşembe günü itibarıyla gemideki Corona virüsü tespit edilen yolcu sayısı 219 olarak açıklandı.

Ülke genelindeki vaka sayısı 250'ye ulaşırken Sağlık Bakanı Kato gemiden bağımsız olarak Tokyo'da ikamet eden 70'li yaşlarındaki bir taksi şoföründe de corona virüse rastlandığını duyurdu. Kato ayrıca, gemideki yaşı 80 ve üzerinde olan ve bir hastalığa sahip olan ya da penceresiz ve balkonsuz bir odada kalan hastaların 19 Şubat'a kadar karantinada kalacağını açıkladı. Kato, testi pozitif çıkanların hastaneye sevk edileceğini söyledi.

Bir başka yolcu gemisi Westerdam'ın da, herhangi bir corona virüs vakası tespit edilmemiş olmasına rağmen Japonya, Guam, Tayvan ve Filipinler'de demirlemesine izin verilmedi. Gemi, Kamboçya'ya demir attı.

Öte yandan, salgının ortaya çıkışından itibaren eleştirilerin odağındaki isimler olan Çin Komünist Partisi'nin Hubei eyaleti ve Wuhan kenti sorumluları parti tarafından görevlerinden alındılar. Çin Halk Cumhuriyeti'nde corona virüs nedeniyle ölen insan sayısı 1367'ye çıkarken bu ölümlerin 1310'u Hubei eyaletinden.