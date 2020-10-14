Japonya’da, Ninjalık Çalışmaları Diploması Veriliyor

Çocukken ninja olma hayali kuranlardan biri misiniz? Japonya’da bir üniversite, ninjalık çalışmaları için program açtı.

Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında üniversiteler yeni eğitim ve öğretim yılına hazırlanıyor. Bu süreçte bazı üniversiteler daha önce pek görmediğimiz bölümler açabiliyor. Japonya’daki Mie Üniversitesi de bunlardan biri.

Genel olarak baktığımızda üniversitelerin talep görmeyen bölümleri kapattığı ve ilgi görmesi beklenen bölümleri kurduğu göze çarpar. Mie Üniversitesi ise oldukça farklı bir bölüm açarak dikkatleri üzerinde topladı. Üniversite ninja çalışmaları bölümü açtı.

Shuriken fırlatma 101

Japonya’nın Ige şehrinde bulunan üniversite, bir anlamda tarihi bir misyonu da üstlenmiş oluyor. Zira ninja adı verilen savaşçıların eğitimlerinin ilk ortaya çıktığı yerlerden biri de bu eyalet olmuştu. Feodal Japonya’da ninja ya da shinobi adı verilen bu kişiler gizlenme, aldatma ve sürpriz saldırılar konusunda uzmandı.

Öte yandan genel olarak ninjalık çalışmaları denildiğinde akla ilk olarak shuriken adlı yıldız şekilli menzilli silahlar, nunçaku gibi egzotik ekipmanlar konusunda eğitim almak gelse de programın içeriği çok daha farklı. Genel olarak bölümün odağında ninjaların tarihi bulunuyor.

Üniversitede Japon tarihi profesörü olan Yuji Yamada, ninja merkezinin de başına getirildi. Bölüm hakkında açıklama yapan bilim insanı, “Yurtdışından pek çok başvuru alıyoruz ancak söylemem gereken bir şey var: Bu programın amacı ninjaları öğrenmek, ninja olmak değil.” diyor.

Yılda 3 öğrenci

2 yıllık bir program olan ninja çalışmaları bölümü ilk olarak üç yıl önce kuruldu. Yamada’ya göre bölüm her yıl ortalama üç öğrenci alıyor. Bölüme pek öyle elini kolunu sallayarak girmek de mümkün değil. Bölüme girişte bir Japonya tarihi ve bir de tarihi ninja dokümanları üzerinden bir Japonca okuma testi gerçekleştirilecek.

Tabii ki programın verdiği eğitimi pratikte uygulamak isteyenlerin önünde de bir engel bulunmuyor. Programın ilk mezunu olan 45 yaşındaki Genichi Mitsuhashi, hayatını ninja olarak sürdürüyor.