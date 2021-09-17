Hawaii adasında bir çocuk, 37 yıl önce denize bırakılmış bir cam şişe buldu.

Bundan tam 37 yıl önce Japonya’da bir grup lise öğrencisi gözlem amacıyla denize bir cam şişe bırakmıştı. O şişe yaklaşık 6 bin kilometre uzaklıktaki Hawaii kıyılarında bulundu.

Japon gazetesi Mainichi’nin haberine göre Chiba’nın doğusundaki Choshi Lisesi’ndeki doğa kulübü öğrencileri 1984 yılında okyanus akıntılarını inceleme amacıyla bir proje gerçekleştirdi. Öğrenciler projenin bir parçası olarak bu şişeyi okyanusa bıraktılar. Cam şişenin içinde Japonca, İngilizce ve Portekizce ifadelerin yer aldığı bir not bulunuyordu. Notta şişenin Choshi kıyılarında serbest bırakıldığı ve bulan kişilerin okulla iletişime geçmesi gerektiği yazıyordu.

“Bir başkasının bulacağını asla hayal etmemiştik”

Şişe dokuz yaşındaki Abbie Graham tarafından Hawaiian Paradise Park’taki bir plajda bulundu. Lisenin haberdar edilmesi üzerine müdür yardımcısı Jun Hayashi, “Kikaijima'da bulunduğunu düşündük. 37 yıl sonra bir başkasının bulunacağını asla hayal etmemiştik" dedi. O yıllarda doğa bilimleri kulübünün üyesi olan 54 yaşındaki Mayumi Kanda, şişenin bulunmasıyla nostaljik anılarının canlandığını ve şaşkın olduğu belirterek ilgililere teşekkür etti.