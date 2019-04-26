Japonya’nın Bombaladığı Göktaşından İlk Görüntüler Geldi

Japonya’nın Hayabusa2 aracı tarafından bombalanan göktaşına ait ilk görüntüler Dünya'ya ulaştı.

Uzaydaki yapıların nasıl oluştuklarını incelemek için yapılan çalışmalara katkı sağlayan pek çok ülke var. Bu ülkelerden biri de uzak doğunun teknoloji devi Japonya.

Japonya Hava Uzay Keşif Ajansı JAXA’nın Hayabusa2 adlı uzay aracı, Ryugu adlı bir göktaşının iç yapısını incelemek için gök cismine plastik patlayıcı kullanılan bir bomba attı.

Yıkıntıdan savrulacak olası parçalardan korunma amacıyla gök cisminin diğer tarafında dolanan uzay aracı, bombardımanın yapıldığı bölge güvenli hale geldikten sonra tekrar eski konumuna döndü. Aracın çektiği görüntülere göre bombardımanın etkisi düşünülenden daha fazla oldu.

Aracın çektiği görüntüler, 2-3 metre aralığında olması beklenen kraterin 10 metre çapında olduğunu gösterdi. Kobe Üniversitesi’nden profesör Masahiko Arakawa, yaptığı açıklamada “Yüzey kayalarla doluydu ancak bu kadar büyük bir krater açmayı başardık. Bu, Ryugu’nun materyalleri hakkında bilmediğimiz, özel bir şey var demek.” ifadelerini kullandı.

Japonya bir süredir Hayabusa2 aracıyla Ryugu’dan örnek toplamaya çalışıyor. Uzay aracı daha önce de oldukça iri tantal mermileriyle gök cismine ateş edip savrulan parçaları toplamıştı.