Japon Uzay Aracı Hayabusa2, Ryugu Asteroidine Başarıyla İndi

Hayabusa 2 uzay aracı, taş örnekleri toplayacağı göktaşı Ryugu’ya başarıyla iniş yaptı.

Japonya Uzay Ajansı JAXA da uzay yarışının içinde yer alıyor. Uzaya çeşitli araçlar gönderen ve çeşitli gözlem çalışmaları yürüten kurum, Hayabusa2 adlı aracını da Ryugu asteroidine yollamıştı.

Ryugu, Haziran 2018’den beri Hayabusa2’nin takibindeydi. Uzay aracı gök taşına ateş edecek şekilde tasarlandı. Böylece gök cisminin yüzeyinde parçalanma yaşanacak. Savrulan taş örneklerini toplayacak olan Hayabusa2, Dünya’ya geri dönecek. Ekip, bu işlemi daha önce simülasyonlarda başarılı şekilde gerçekleştirmişti. 180 milyon kilometre uzakta da aynı başarıyı yakalamayı umuyorlar.

Hayabusa2’nin iniş yaptığı yer, gök cisminin ekvatoruna yakın bir bölge. Brabo krateri adlı bir kraterin yakınlarına inen Hayabusa2, ilk atışını da burada yaptı.

Son inişten önce Queen grubunun gitaristi olan efsanevi rock müzisyeni Brian May yayına bağlanıp ekibe bol şans diledi. Aynı zamanda önemli bir astronom da olan May, NASA’nın New Horizons uzay aracı bilinen en uzak gezegeni ardında bırakırken de oradaydı.

Uzay aracı inişten sekiz dakika sonra tekrar havalandı. Hayabusa2’nin görevi oldukça kısa süreli olarak tasarlanmıştı.

Projenin yöneticisi Junichiro Kawaguchi, her şeyin planlara uygun olarak ilerlediğini ve bunun etkileyici bir şey olduğunu söyledi.

JAXA’nın verilerine göre örnek toplama işlemi başarıyla gerçekleştirilmiş durumda. Hayabusa2 geri döndüğünde örnekler de incelenecek.

JAXA, ilk Hayabusa ile bir asteroidden örnek toplayan ilk ülke olmayı başarmıştı. O görevde silah doğru şekilde ateşlenmemişti. Bu görevde daha dikkatli olan Japon araştırmacılar, uzay aracının üstüne üç namlulu özel bir uzay silahı taktılar. Aracın 2020 yılında geri dönmüş olması bekleniyor.