Japonya'dan Tarihi Karar: Telefon Kullanımına Saat Kısıtlaması Getirildi

Japonya'nın Toyoaki şehrinde belediye meclisi, kent genelinde telefon kullanımını kısıtladı. Alınan karara göre bireyler, telefonları eğlence amacıyla en çok 2 saat kullanabilecekler. Peki karara uymayanlara ne olacak? Cezai yaptırımlar nasıl?

Japonya'nın Toyoaki şehrinde çok ilginç bir gelişme yaşandı. Belediye meclisi, akıllı telefon kullanımını kısıtlayan bir düzenlemeyi 7'ye karşı 12 oy ile kabul ettiler. 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında bireyler, akıllı telefonlarını eğlence amaçlı kullanırken kısıtlanacaklar. Peki bu düzenleme nasıl uygulanacak? Gelin detaylara bakalım.

Japonya'da böyle bir karar alınmasının nedeni, akıllı telefon kullanımının insan sağlığına olan etkileri. Yetkili isimler, fazla telefon kullanımının uyku kalitesinden ilişkilere kadar olumsuz etkileri olabileceğini savunuyorlar. Çocuk sağlığına da vurgu yapan uzmanlar, böyle bir düzenleme ile insanları daha az telefon kullanmaya teşvik edeceklerini düşünüyorlar.

Bölge halkı, tam olarak ne yapacak?

Düzenlemeye göre Toyoaki'de yaşayan bireyler, telefonlarını iş veya eğitim amacıyla istedikleri gibi kullanabilecekler. Ancak sosyal medya gibi eğlence amaçlı kullanım, 2 saatle kısıtlanacak. Düzenleme kapsamında verilen ek tavsiyelerle ilkokul çağında veya daha küçük olan çocukların 21.00, daha büyüklerin ise 22.00 itibarıyla telefonu bırakmış olması gerekecek.

Kurala uymayanlara ne olacak?

Yerel haber kaynaklarının açıklamasına göre bu düzenleme, insanları telefonlardan uzak tutmaya teşvik etmek için hazırlandı. Hâl böyle olunca telefon kısıtlamasına uymayan bireylere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmayacak. Ancak yetkililer, bu kurala uyan kişilerin çoğunlukta olacağına inanıyorlar. Bakalım ilerleyen dönemlerde bu düzenlemenin etkilerine ilişkin bir açıklama görecek miyiz...