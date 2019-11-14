Japonya’nın Uzay Sondası, Dünya’ya Dönüyor

Japonya’nın Hayabusa-2 sondası, Güneş sisteminin köklerine ilişkin örneklerle beraber Dünya’ya dönmek için Çarşamba günü bir asteroitin yörüngesinden ayrıldı. Hayabusa-2, getirdiği örneklerle Güneş Sistemi'nin oluşma aşamasındaki günlerine ışık tutacak.

Japonya’nın uzay ajansı olan Japon Uzay Araştırmaları Ajansı’ndan (JAXA) yapılan açıklamada, Çarşamba günü yola çıkan sondanın 2020’nin sonlarında Dünya’da olması beklendiği belirtildi. JAXA, sondanın Güneş sisteminin geçmişine dair değerli örnekler getirmesini bekliyor.

Hayabusa-2 sondasının yürüttüğü çalışmanın proje yöneticisi olan Yuichi Tsuda, “karbon ve organik madde” getirecek sondanın “bu maddelerin Güneş sisteminin etrafına nasıl dağıldığını, neden asteroit üzerinde bulunduğunu ve Dünya ile nasıl ilişkili olduğunu” gösterecek verileri sağlayacağını açıkladı.

JAXA’nın görevinde, buzdolabı büyüklüğündeki sonda, Dünya’dan yaklaşık 300 milyon kilometre uzaklıkta olan Ryugu ismi verilen bir asteroitten örnekler topladı. Hayabusa-2 isimli sonda, Nisan ayında asteroitin iç kısımlarındaki maddeleri araştırmaya başladı.

İç kısımlardaki örneklerin alınmasının ardından, bilim insanlarının Güneş sisteminin ortaya çıkışı ile ilgili verileri vereceğini düşündükleri asteroit yüzeyinden örnekler, sonda tarafından alındı.

Proje yöneticisi olan Yuichi Tsuda, Hayabusa-2’nin, Ryugu’daki son bir buçuk yıllık görevinin günlük hayatlarının bir parçası olduğunu ve görev bittiği için üzgün hissettiğini söyledi. Tsuda, sondayı eve getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Hayabusa-2, dün asteroit üzerinden ayrıldı ve JAXA, 18 Kasım’da asteroitin çekiminden kurtulmasını sağlayacak. Gelecek ayın başında da Hayabusa-2, asteroitin çekiminden tamamen kurtularak Dünya’ya doğru yoluna devam edecek.

Japonya, Hayabusa-2’nin gerçekleştirdiği altı yıllık göreve yaklaşık 278 milyon dolar harcadı. Sondanın asteroite varması üç buçuk yıl sürdü. Ancak sondanın asteroitten Dünya’ya dönmesi daha kısa sürecek. Geçen zaman içerisinde Dünya ile asteroitin konumları değiştiği için dönüş yolculuğu daha kısa sürecek.

JAXA'daki yetkililer, Hayabusa-2’nin numuneleri Güney Avustralya’daki çöle bırakmasını bekliyor. JAXA yetkilileri, konu hakkında Avustralya hükümeti ile görüşmeye devam ediyorlar.

Japonya’nın asteroitten örnekler almak için yaptığı çalışma aslında ilk değil. JAXA daha önce 2010 yılında Hayabusa isimli başka bir sonda ile çalışma yürüttü. Hayabusa, asteroitten patates büyüklüğünde bir örnek alabilmişti. Sonda Dünya’ya girerken yanmıştı.

JAXA sözcüsü Keiichi Murakami, AFP’ye yaptığı açıklamada, Hayabusa-2’nin örnekler bulunan kapsülü Dünya’ya bıraktıktan sonra başka bir asteroitte araştırma yapmak üzere uzayda yolculuğa devam edeceğini açıkladı. Proje yöneticisi Yuichi Tsuda, sondanın bundan sonraki çalışması için somut bir plan olmadığını açıkladı.