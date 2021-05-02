Japonya’da Yeni Bir Dinozor Türü Keşfedildi

Japonya’nın güney kıyısında 2004 yılında keşfedilen bir fosil, günümüzde Hardosaur familyasına yeni bir tür yazılmasını sağladı. Yamatosaurus izanagii olarak adlandırılan yeni tür, bilim dünyasına önemli bazı bilgiler de sundu.

Takvimler 2004 yılını gösterirken Japonya’nın güney kıyısındaki küçük bir adada bir dinozor kalıntısı keşfedilmişti. Hadrosaur (ördek gagalı dinozor) familyasına ait olduğu belirlenen bu fosil üzerindeki çalışmalar günümüze kadar devam etti. Bugünse fosilin, daha önce keşfedilmemiş bir türe ait olduğu açıklandı. Yeni türe “Yamatosaurus izanagii” ismi verildi.

Hardosaur familyasının aile ağacını genişleten bu keşif, 2019 yılında aynı familyaya ait Kamuysaurus isimli bir türü keşfeden aynı ekip tarafından gerçekleştirildi. Son fosille birlikte keşfedilen bir önceki fosil de geç Kretase döneminden Japonya’da keşfedilen ilk dinozorlar olma özelliğini taşıyor. Bu da Japonya’da dinozor çağının sonunda hangi dinozorların yaşadığına ışık tutuyor.

İki ayaklıdan dört ayaklıya evrime işaret eden bir dinozor:

Hardosaur familyasına yeni katılan Yamatosaurus türünü familyada benzersiz kılan bazı özellikler var. Yamatosaurus, diğer türlere göre farklı bir diş yapısı taşıyor. Hardosaurlar, aşındıkça veya düştükçe yeniden yeri doldurulan, yanaklarında taşıdıkları yüzlerce dişe sahipti. Yamatosaurus’taki diş sayısı ve gelişimiyse gözle görülür bir şekilde farklılık gösteriyor. Türün bu nedenle diğer türlere göre farklı bitki türleri ile beslendiği düşünülüyor.

Yamatosaurus'un illüstrasyonu

Bunun yanı sıra bilim insanları, fosille birlikte türlerde iki ayaklıdan dört ayaklıya evrime ışık tutan bir keşfe daha imza attı. Dinozorun omuz ve ön ayaklarında 'beklenmedik bir gelişim' olduğu fark edildi. Bu beklenmedik gelişme de dinozorun evrimsel bir süreçte olduğuna işaret ediyordu. Kretase döneminde bolca bulunan Hardosaur familyasının yeni türü, böylelikle bilim dünyasında yeni soru işaretleri oluşturmuş oldu.

Dinozorların iki kıta arasında nasıl göç ettikleri hakkındaysa bilim insanları, hardosaurların Asya’dan (Japonya, 15 milyon yıl önce Asya’ya bağlıydı.) günümüz Alaska’sına Bering kara köprüsü üzerinden geçtiğini, neredeyse tüm Kuzey Amerika’ya yayılmış olabileceğini düşünüyor.