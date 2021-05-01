Mısır’da Dünyanın İlk Hamile Mumyası Bulundu

İlk olarak 1826 yılında Varşova’ya getirilen ve günümüzde incelenen bir mumya, tarihte bir ilk oldu. Mumya, hamile bir kadına aitti. Fakat 1826 yılından bu yana mumyanın yer aldığı tabutun üstünde “Erkek rahip” açıklaması yer alıyordu.

Özellikle Antik Mısır’da kullanılan mumyalama yöntemi, bedenin çürümesini önleyerek binlerce yıl önceki bedenlerin günümüze kadar korunmasını sağladı. Bugünse tarihte ilk defa hamile bir kadının mumyası keşfedildi. Kadın bir mumyayı röntgenle inceleyen arkeologlar, kadının öldüğü zamanda, yani günümüzden yaklaşık 2.000 yıl önce birkaç aylık hamile olduğunu keşfetti.

Warsaw Mummy Project kapsamında incelenen mumya, 20 – 30 yaşlarındaki bir kadına aitti. Kadının rahminde taşıdığı fetüste yapılan incelemeler, kadının 26 – 28 haftalık hamile olduğuna işaret ediyordu. Arkeologlar, kadının ve bebeğin bedeninin bugüne kadar iyi derecede korunduğunu açıkladı. Kadının neden öldüğüyse tespit edilemedi.

Mumyanın erkek olduğu düşünülüyordu:

Yapılan incelemelerde mumyalama şekli de önemliydi. Kadın, güzel kumaşlara sıkıca sarılmıştı ve yanında tılsım taşıyordu. Bu da kadının henüz kimliği doğrulanmamış olsa da Thebes kendinde seçkin bir ailenin üyesi olabileceğini gösteriyordu. Mumyanın bugüne kadarki hikâyesiyse aslında bu keşfin daha önce yapılabileceğini ancak yapılmadığına işaret ediyordu.

Söz konusu mumya, 1826 yılında Varşova’ya getirildi. Mumyanın içinde bulunduğu tabutun üstüne 'erkek rahip' açıklaması yazılmıştı. Bu açıklama, hiçbir araştırmacı ve bilim insanı tarafından sorgulanmadı ve tabut açılana kadar içindeki mumyanın erkek bir rahibe ait olduğu düşünüldü. Tabut açıldığında yaşanan şok, arkeolog Marzena Ozarek-Szilke tarafından şu şekilde aktarıldı:

“İlk şokumuz penisi olmaması, bunun yerine göğüsleri ve uzun saçları olmasıydı ve sonra hamile bir kadın olduğunu öğrendik. Fetüsün küçük ayağını ve elini gördüğümüzde gerçekten şok olduk.”

Bu haberin yanı sıra geçtiğimiz günlerde Nil Deltası’nda ‘Koum el-Khulgan’ isimli bir alanda 110 Mısırlının mumyası bulundu. Bu mumyaların 73’ünün 5.500 – 5.000 yıllık olduğu, geriye kalan 37 mumyanınsa 3.660 – 3.560 yıllık olduğu açıklandı. Eski mumyaların bir çoğu oval şeklindeki tabutlardayken yeni mumyalar, dikdörtgen şeklindeki tabutlarda yer alıyordu.