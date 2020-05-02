Japonya'da Bir Akvaryumdan Ziyaretçilerine İlginç Çağrı

Japonya'daki bir akvaryum, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçilere kapalı olduğu için yılan balıklarının insanların neye benzediğini unutmaya başladığını söyledi. Akvaryum, bu nedenle insanları yılan balıklarıyla video konferans yapmaya davet etti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 238.787 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs salgınının (COVID-19) bazı beklenmedik sonuçları da oluyor. Japonya'da şimdi kapalı olan bir akvaryum, eski ziyaretçilerini yılan balıklarıyla konuşmaya davet etti.

Tokyo'daki Sumida Akvaryumu, mart ayı başından bu yana kapalı olan akvaryumdaki yılan balıklarının insanların neye benzediğini unutmaya başladığını açıkladı. Bahçe yılan balığı adı verilen türün mart ayı başından bu yana yalnızca akvaryum bekçileriyle muhatap olduğu ve bu bekçileri görünce insanları tehdit olarak algılayarak kafalarına kuma sokmaya başladıkları belirtildi.

İnsanlar yılan balıklarını rahatlatmaya çağrıldı

Akvaryum, insanları unutan ve insan görünce kendisine yönelik bir tehdit algılamaya başlayan bahçe yılan balıklarını sakinleştirmek için, bir süredir akvaryuma gelemeyen ziyaretçilerini video konferans yapmaya çağırdı. Akvaryum, bahçe yılan balıklarının aşırı hassas doğalarının bu türün sağlık durumunu takip etmeyi de zorlaştırdığını belirtti.

Twitter hesabından bir açıklama yaparak 'Acil bir talebimiz var' diyen akvaryum, 'Bahçe yılan balıklarımıza evinizden yüzünüzü gösterebilir misiniz?' sorusunu sorarak insanlardan yardım istedi. Akvaryum, etkinliğin adını 'yüz gösterme festivali' olarak belirledi.

Bahçe yılan balıkları doğaları gereği hassas ve temkinli olsalar da, Sumida Akvaryumu'ndaki bir tankta yaşayan 300 yılan balığı insanlara alışmıştı ve ziyaretçileri görünce nadir olarak saklanıyorlardı. Akvaryum, bahçe yılan balığı hayranlarını bahçe yılan balıklarıyla buluşturabilmek için bu tankı gören beş tablet yerleştirdi. Ziyaretçiler, iPhone veya iPad'den FaceTime uygulamasıyla bahçe yılan balıklarıyla temas kurabilecekler.

Video konferans başladığında, insanlardan yüzlerini göstermeleri, el sallamaları ve yılan balıklarıyla konuşmaları isteniyor. Bu hayvanların doğal mahcubiyeti düşünülerek insanlardan seslerini yükseltmemeye dikkat etmeleri de talep ediliyor.

Festival, 3-5 Mayıs tarihleri arasında, Altın Hafta adı verilen tatil haftasının içerisinde yapılacak. Bu haftada normal şartlarda çoğu insan seyahate çıkardı. Akvaryumun çağrısının ardından sosyal medyada '#PleaseRememberHumans' (Lütfen insanları hatırlayın) etiketiyle kampanya başlatıldı. Bazı kullanıcılar da, bilgisayarlardan ve Android cihazlardan da akvaryuma erişim sağlayabilecekleri bir uygulamanın da kullanılmasını istedi.