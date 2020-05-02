Koronavirüsün tespitinde önemli bir etken olabilen yüksek vücut sıcaklığı için olduğu yere sabit kameralar, havalimanları ve alışveriş merkezleri gibi kalabalık mekanlarda kullanılıyordu. Çinli girişim tarafından üretilen gözlük ise bu teknolojiyi taşınabilir hâle getirdi.

Dünyamızın geneline yayılarak pandemi hâline gelen COVID-19, ülkemizdeki varlığını sürdürüyor. Koronavirüsün yayılmasının önüne geçebilmek ve yayılmayı en aza indirgeyebilmek içinse kişilerin evlerinde kalması ve toplu olarak bulunmaması tavsiye ediliyor.

Koronavirüsün en önemli belirtilerinden olan öksürük ve nefes darlığını, vücudu kaplayan yüksek ateş takip ediyor. Koronavirüse yakalanmış kişileri ayırt etmede kullanılabilen vücut sıcaklığının ölçülmesi tekniği, Çinli şirket tarafından üretilen ürün ile artık çok daha kullanışlı hâle geliyor.

Koronavirüs tespiti için vücut sıcaklığı ölçen gözlük üretildi

Koronavirüs tespiti için havalimanlarında ve bazı mekân girişlerinde kızılötesi tarama ile vücut sıcaklığı ölçümü önlemleri yapıldığına daha önce rastlamıştık. Çin merkezli bir girişim olan Rokid, koronavirüs için portatif kızılötesi taramayı mümkün kılan yeni bir ürünü ortaya koydu.

Geliştirilmesi 2 hafta kadar süren T1 Termal Gözlük daha şimdiden Çin Hükûmeti, okullar ve iş yerleri tarafından 1.000'den fazla kez satın alındı. Gücünü akıllı telefonlarda görmeye alışkın olduğumuz Çinli teknoloji üreticisi Qualcomm'un işlemcisinden alan gözlük, 12 MP çözünürlüğünde bir kamerayı ve kızılötesi sensörü bünyesinde barındırıyor.

Açıklamalarda bulunan Rokid Başkan Yardımcısı Xiang Wenjie: "Olduğu yere sabit sıcaklık ölçüm teknolojilerinin yanında T1; taşınabilir şekilde uzaktan hızlı bir sıcaklık ölçümü sağlayabilir ve bu çok yardımcı olacaktır." ifadelerinde bulundu. Şirketten gelen bir diğer açıklama ise T1 Termal Gözlük'ün tek seferde 4 kişiye kadar sıcaklık ölçümü yapabilmesi için geliştirme aşamasında olduğuna işaret ediyor.

Gözlüğün geliştirilmesi devam ediyor

2 dakikadan kısa bir süre içerisinde 3 metre mesafede bulunan 200 kişinin sıcaklık taramasının gerçekleştirebileceği belirtilen T1 için Rokid, San Francisco'da bulunan ofisleri üzerinden bu ürünü ABD otoritelerine satabilmek için uğraş veriyor. Çin'de tespit edilen vakaların yarısında yüksek ateş belirtisine rastlanmaması ise gözlüğün kesin bir çözüm olmadığı ancak koronavirüs tespitinde önemli bir etken olabileceğini gözler önüne seriyor.

ABD'nin Çin'den gelen teknolojik ürünlerin casus yazılım içerebileceği konusundaki endişelerine karşılık Rokid, T1 Termal Gözlük ürününün herhangi bir veriyi bulut ortamına aktarmadığının altını çiziyor.