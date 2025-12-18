Elon Musk’a yakınlığı ile bilinen milyarder Jared Isaacman, NASA’nın yeni başkanı oldu

Milyarder girişimci Jared Isaacman, Senato onayıyla NASA’nın başına geçti. Elon Musk ile yakınlığı, kurumun uzay politikalarının yönü ve olası çıkar çatışmaları tartışma yarattı.

ABD Senatosu, milyarder iş insanı ve özel astronot Jared Isaacman’ı NASA’nın yeni yöneticisi olarak onayladı. Isaacman, ödeme şirketi Shift4’ün kurucusu olmasının yanı sıra SpaceX ile uzaya çıkan ve Elon Musk’a yakınlığıyla bilinen bir isim.

Bu yakınlık, atamanın en tartışmalı yönü oldu. Eleştirmenler, SpaceX’in NASA’nın en büyük yüklenicilerinden biri olduğunu hatırlatarak olası çıkar çatışmalarına dikkat çekiyor. Destekçiler ise Isaacman’ın sahadan gelen deneyiminin NASA’ya hız kazandıracağını savunuyor.

Isaacman’ın göreve gelişi, NASA’nın geleceği açısından da kritik görülüyor. Ay programı Artemis’in mi güçleneceği yoksa Mars odaklı daha iddialı bir vizyona mı geçileceği merak konusu. Önümüzdeki dönemde NASA’nın rotası, bu atamayla daha net şekillenecek.