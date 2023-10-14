Geçmişi Olmayan Adam filmiyle başlayan Bourne serisinin son filmi olan Jason Bourne, izleyenlerin kalp atış dengesini bozacak kadar heyecanlı aksiyon sahneleri ile akıllara kazındı. ‘Ben bayılırım böyle filmlere!’ diyorsanız Jason Bourne benzeri filmler tam size göre demektir.

Meraklıları için daha önce buradaki yazımızda hakkındaki sıra dışı bilgileri derlediğimiz 2002 yapımı The Bourne Identity yani Geçmişi Olmayan Adam filmi, daha sonra beş filmlik efsane Bourne serisinin dönüştü. Serinin beşinci ve son filmi olan Jason Bourne, serinin kreması üzerindeki süs olmakla kalmadı aynı zamanda izleyicilere sunduğu hikâye sayesinde hepimizi aksiyona doyurdu.

Jason Bourne filminde eski bir CIA ajanı olan karakterimiz artık tam anlamıyla kim olduğunu hatırlamıştı ama bu ona yetmedi. Geçmişindeki her bir karanlık detayı aydınlatmaya karar verdi ve kendini yine olmadık maceraların içinde buldu. ‘Var mı bizi bunun gibi aksiyona doyuracak başka filmler?’ diye soruyorsanız Jason Bourne benzeri filmlere bayılacaksınız.

Jason Bourne benzeri filmler:

Salt

Atomic Blonde

The Long Kiss Goodnight

Patriot Games

Breach

Body Of Lies

Jack Reacher

Ronin

The Accountant

James Bond serisi

Mission: Impossible serisi (Görevimiz Tehlike serisi)

Düşündüğünden daha gizemli: Salt

Yıl: 2010

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Phillip Noyce

Oyuncular: Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor

IMDb: 6.4

İşine ve devletine aşkla bağlı bir CIA ajanı olan Evelyn Salt bir gün hiç olmadık bir suçlama ile karşı karşıya kalır. Bir itirafçı, Ajan Salt’ın Rus ajanı olduğunu iddia eder. Karakterimiz bu noktadan sonra artık masum olduğunu ispat etmeye çalışacaktır. Fakat bu süreç boyunca karşılaştıkları aslında kendi hakkında bile bilmediği bazı sırlar olduğunu ortaya çıkarır.

İhanetin böylesi: Atomic Blonde

Yıl: 2017

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: David Leitch

Oyuncular: Charlize Theron, James McAvoy, John Goodman

IMDb: 6.7

İngiliz MI6 istihbarat örgütünün en gözü pek ajanlarından bir tanesi olan Lorraine Broughton, sayısız beceriye sahip başarılı bir ajandır. Bir gün Soğuk Savaş sırasında öldürülen bir ajanı araştırması için Berlin’e gönderilir. Burada araştırmayı birlikte yürüttüğü Alman ortağı ile çalışırken kendisine bir kumpas kurulduğunu fark eder. Bu kumpası kuran, kendi örgütü içindeki birileridir.

Ev hanımı dedik, ajan çıktı: The Long Kiss Goodnight

Yıl: 1996

Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Yönetmen: Renny Harlin

Oyuncular: Geena Davis, Samuel L. Jackson, Yvonne Zima

IMDb: 6.8

8 yaşındaki oğlu ile birlikte sakin bir mahallede kendi halinde yaşayan bir ev hanımı olan Samantha Caine, bir gün bir kaza geçirir ve zihninde bazı anılar canlanır. Hatırlar ki aslında o eskiden bir gizli ajandır. Dahası, eski çalışma arkadaşları onun peşindedir. Dedektif Mitch ile tanışan karakterimiz onunla anlaşır ve hem hayatı hakkındaki eski detayları öğrenir hem de peşindeki adamlardan kurtulmaya çalışır.

İntikam çok da soğuk yenen bir yemek değilmiş: Patriot Games

Yıl: 1992

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Phillip Noyce

Oyuncular: Harrison Ford, Sean Bean, Anne Archer

IMDb: 6.8

İngiliz bakan ve ailesine yapılan bir suikast girişimi, Jack Ryan isimli eski bir CIA ajanı tarafından engellenir. Bu başarısı üzerine Ryan yeniden göreve çağrılır ama bir sorun vardır, suikasti önlerken IRA militanlarından birini öldürmüştür. Öldürülen militanın kardeşi intikam almaya yemin eder. Jack Ryan artık hem kendisinin hem de ailesinin canını kurtarmaya çalışacaktır.

25 yıllık gizli casus FBI ajanı: Breach

Yıl: 2007

Tür: Biyografi, Suç, Dram

Yönetmen: Bill Ray

Oyuncular: Chris Cooper, Ryan Phillippe, Dennis Haysbert

IMDb: 7.0

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Breach filmi, uzun yıllardır FBI’da çalışan bir ajan olan Robert Hanssen’in casusluk suçlamasıyla tutuklanması ile başlıyor. Film daha sonra geriye sarıyor ve Hanssen’e yazman olarak atanan Eric O’Neill’a odaklanıyor. Eric’e gizlice Hanssen’in cinsel alışkanlıkları hakkında araştırma yapması görevi veriliyor. Bu noktadan sonra işler epey can sıkıcı bir hale geliyor.

Gazeteciden ajan olursa: Body Of Lies

Yıl: 2008

Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

Yönetmen: Ridley Scott

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Mark Strong

IMDb: 7.0

Uzun yıllar Irak’ta çalışmış bir gazeteci olan Roger, bir gün CIA’den bir görev alır. Bu göreve göre gazetecimiz El Kaide yöneticilerinden birini bulmalıdır. İyi ama Roger sadece sıradan bir gazetecidir, bir ajan olarak çalışmayı bilmez. Görevi kabul etmek zorunda kalan karakterimiz, kendini daha önce hiç deneyimlemediği kadar kan donduran olayların içinde bulur.

Bu davayı çözecek tek bir isim var: Jack Reacher

Yıl: 2012

Tür: Aksiyon, Gizem, Gerilim

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Rosamund Pike, Richard Jenkins

IMDb: 7.0

Sıradan bir Pittsburgh sabahında ansızın altı el silah sesi duyulur ve beş masum insan öldürülür. Polis hemen zanlıyı bulur ama konuşturamaz. Zanlı bir kağıda yalnızca Jack Reacher ile görüşeceğini yazar. Polis hemen eski bir asker olan Jack Reacher’a ulaşır ve ondan olayları çözmesini ister. Soruşturma derinleştikçe işin düşündüklerinden çok daha gizemli olduğu ortaya çıkar.

Etik kuralları rafa kaldırmış bir ajan: Ronin

Yıl: 1998

Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Yönetmen: John Frankenheimer

Oyuncular: Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone

IMDb: 7.2

Usta bir ajan olan Sam, dünya çapındaki istihbarat örgütleri arasında yetenekleriyle tanınmış biridir. Soğuk Savaş döneminden sonra ise iyice ünlenir çünkü tüm etik kuralları bir kenara bırakmak zorunda kalmıştır. Kendisi o günden sonra artık kim para verirse ona çalışmaya karar verir. Fakat herkesin tanıdığı bu ajanın paralı bir asker haline gelmesi düşündüğü kadar kolay olmayacaktır.

Matematikçi deyip geçme: The Accountant

Yıl: 2016

Tür: Aksiyon, Gerilim

Yönetmen: Gavin O’Connor

Oyuncular: Ben Affleck, Anna Kendrick, J. K. Simmons

IMDb: 7.3

Dâhi bir matematik uzmanı olan Christian Wolff, aslında gizli kimlikle yaşayan bir ajandır. Aldığı bir görev sonrası robotik üzerine çalışan bir şirkette muhasebe uzmanı olarak göreve başlar. Fakat ortaya yeni bir sorun çıkar, bu şirketin hesaplarında nereden geldiği belli olmayan milyonlarca dolar vardır. İşi araştırmaya başlayan ajanımız kendini hiç beklemediği bir tehlikenin içinde bulur.

Gerçek bir efsane: James Bond serisi

Yıl: 1962 - 2021

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Bond oyuncuları: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Craig

Nereden başlasak da James Bond serisini ilk kez duyanlara bu efsaneyi anlatsak. İngiliz yazar Ian Fleming tarafından yaratılan 007 kod numaralı İngiliz MI6 ajanı James Bond hikâyesi, ilk kez 1962 yılında sinemaya uyarlandı. O günden sonra onlarca filmi, sayısız yan hikâyesi, romanı, çizgi romanı, animasyonu çıkan James Bond serisine ne kadar erken başlarsanız bu aksiyon dolu dünyaya o kadar erken girmiş olursunuz.

Ne görevmiş arkadaş: Mission Impossible serisi

Yıl: 1996 - 2024

Tür: Aksiyon, Macera, Gerilim

Oyuncular: Tom Cruise, Ving Rhames, Simon Pegg

Ülkemizde Görevimiz Tehlike adıyla vizyona giren Mission: Impossible serisi, 1996 yılında başlayan macerasını yedi filmlik bir seriye dönüştürdü ve sekizinci filmi de yakın zamanda gelecek. Aynı isimli televizyon dizisinden uyarlanan filmde, IMF ajanı olarak karakterimiz Ethan Hunt’ın maceralarını izliyoruz. Serinin her bir filmi bir öncekine göre çok daha heyecanlı geçiyor.

Bourne serisinin en beğenilen filmlerinden olan Jason Bourne benzeri en iyi filmlerden bazılarını listeledik. Elbette bu liste çok daha uzun olabilirdi. Listemizde olmasını istediğiniz Jason Bourne benzeri filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.