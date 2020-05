Game of Thrones’un iki yıldızı Jason Momoa ve Peter Dinklage, yeni bir vampir filminde beraber rol alacaklar. İkilinin başrollerinde yer alacağı Good Bad & Undead’i Max Barbarow yönetecek.

HBO’nun büyük başarı kazanan dizisi Game of Thrones, arkasında birçok iyi oyuncu bırakarak sona erdi. Dizinin yıldızları, Game of Thrones’un sona ermesinin ardından başka projelerde başka karakterleri canlandırıyorlar ve beğeni toplamaya devam ediyorlar. Hatta önümüzdeki dönemde çalışmaları başlayacak vampir filmi Good Bad & Undead de iki eski GoT yıldızının buluşmasına sahne olacak.

Game of Thrones’da Tyrion Lannister’ı canlandıran Peter Dinklage ve dizinin bir sezonunda Khal Drogo’yu canlandıran Jason Momoa, yıllar sonra bir kez daha aynı projede, Good Bad & Undead'de rol alacaklar.

Good Bad & Undead’de Jason Momoa insan öldürmemeye yemin etmiş bir vampiri canlandırırken, Peter Dinklage son vampir avcısı Van Helsing’i canlandıracak. Momoa’nın canlandırdığı vampir ve Dinklage’in canlandıracağı Helsing, filmde amaçları doğrultusunda bir ortaklık kuracaklar. Filmde Van Helsing, Momoa’nın canlandırdığı vampiri yem yapacak ve kasabaları dolaşacak. Ancak bir süre sonra vampirin kellesine ödül konulması ikilinin bütün planlarını bozacak ve macera burada başlayacak.

Jason Momoa ve Peter Dinklage’in başrollerinde yer alacağı Good Bad & Undead’in yönetmen koltuğunda Palm String ile iyi bir çıkış yakalayan Max Barbarow oturacak. Barbarow’un yöneteceği film, 1988 yapımı Midnight Run’ın Bram Stoker’ın vampir dünyasına getirilmiş bir versiyonu olarak hazırlandı.

Peter Dinklage ve Jason Momoa’nın beraber rol alacakları Good Bad & Undead’in çekimlerinin ne zaman başlayacağı ve filmin ne zaman vizyona gireceği henüz belli değil. Ancak iki Game of Thrones yıldızının rol alacağı film şimdiden oyuncuların hayranlarında merak uyandırdı.