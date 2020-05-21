Justice League’in 4 Saatlik Zach Snyder Versiyonu Duyuruldu

Justice League çekimleri sırasında kızı vefat ettiği için yönetmenliğe ara veren Zack Snyder, öncesinde film için yaptığı çekimlerle Justice League’in 4 saatlik bir versiyonunu hazırlıyor. Filmin yeni versiyonunun orijinal filmden farklı olması bekleniyor.

DC’nin Marvel’ın Avengers filmlerine rakip olarak çıkardığı, ancak pek de başarılı olmayan filmi Justice League için özel bir sürüm geliyor. Filmin yapımcısı Warner Bros, Justice League’in 4 saatlik Zach Snyder versiyonunun önümüzdeki sene HBO Max’te yayınlanacağını duyurdu. Filmden kesilmiş pek çok sahnenin yer alacağı Snyder versiyonunda, DC’nin sevilen karakterlerinden Darkseid’in de yer alacağı duyuruldu.

DC Extended Universe filmlerinin yönetmeni olan Zack Snyder, Justice League çekilirken kızının ölüm haberini aldı. Sonrasında filmi yarıda bırakan ünlü yönetmen, yerini Joss Whedon’a bıraktı. Bu olayın ardından Whedon’da bazı çekimler gerçekleştirdi ve iki yönetmenin arasında başarısız bir film karşımıza çıktı. Özellikle hikâye eksikliğiyle çok fazla eleştirilen film, DC hayranları için de hayal kırıklığı olmuştu.

DC hayranları Zack Snyder’ı istiyorlardı

2017’de yayınlandığı günden beri Zack Snyder’ın yönetmenliğinde bir versiyonun çıkmasını isteyen hayranlar, bunun için “#ReleasetheSnyderCut” etiketiyle sosyal medyada gündem oluşturmaya dahi çalıştılar. Bu kampanyalara filmin yıldızları Ben Affleck, Gal Gadot gibi oyuncular da katılmıştı. Bu çağrılara sonunda yanıt veren Warner Bros ise Justice League’in Zack Snyder versiyonunun 2021’de HBO Max üzerinden yayınlanacağının haberini verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Zack Snyder, SnyderCut hareketini destekleyen herkese teşekkür ederek, “Snyder versiyonu tamamen yeni bir şey olacak. Özellikle filmi sinemada izleyenleri yepyeni bir deneyim bekliyor.” şeklinde açıklama yaptı.

Mini dizi olarak yayınlanabilir

WarnerMedia’nın çevrimiçi içerik platformu HBO Max’te yayınlanacak 4 saatlik Justice League SnyderCut, 2021 yılında izleyiciyle buluşacak. Bir film için bile uzun olan 4 saatlik sürenin 6 parça halinde mini dizi şeklinde yayınlanabileceği düşünülüyor. Hollywood Reporter’ın haberine göre Warner Bros, Snyder versiyonunu hazırlaması için, ünlü yönetmene 20 milyon dolar civarında bir ödeme yapmış.