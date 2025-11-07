Tümü Webekno
Uygun Fiyata Kaliteli Kulaklık Arayanların Koşa Koşa Alacağı JBL Tune 730BT Tanıtıldı

JBL, giriş seviyede konumlanan yeni bütçe dostu kulaklığı Tune 730BT'yi tanıttı. Cihaz, uygun fiyatına rağmen dikkat çeken özelliklerle geliyor.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Kulaklık deyince akla gelen ilk firmalardan olan ve Samsung bünyesinde faaliyetlerini sürdüren JBL, yeni ürünleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ise şirket, bütçe dostu kulaklık segmentinde konumlanacak Tune 730BT isimli yeni kablosuz kulaklıklarını resmen tanıttı.

JBL Tune 730BT, kulak üstü tipinde bir kulaklık olarak kullanıcıların beğenisine sunulacak. Uygun fiyatlı olmasına rağmen kaliteli özellikler sunması onu çok iddialı bir model yapıyor. Peki nasıl özellikler sunuyor? Fiyatı ne kadar? Gelin JBL Tune 730BT hakkında bilmeniz gereken her şeye göz atalım.

JBL Tune 730BT neler sunuyor?

jbl

JBL Tune 730BT, giriş seviyede bir kablosuz kulak üstü kulaklık olduğu için **aktif gürültü önleme (ANC) özelliğine sahip değil. **Tabii ki bu bir dezavantaj ancak diğer özellikleri yine dikkat çekici. Cihazda, üst düzey bağlantı sunabilen **Bluetooth 6.0 **desteği var. Ona LE ses desteği eşlik ediyor.

JBL Tune 730BT modeli,** aynı anda 2 farklı cihaza** bağlanabiliyor. 40 mm Pure Bass sürücülerine sahip kulaklık, güçlü ve düşük frekanslı bas üretmek için tasarlandı. Kulaklıkların 1 kHz’de 90 desibel maksimum SPL ile 20 Hz ila 20 kHz arasında frekans aralığına sahip olduğunu da eklemeden geçmemek gerek.

ANC ile gelmese de bunun yerine arka plan gürültüsünü izole etmek için 21 mm kalınlığında kulak yastıkları kullanılmış. Bir nebze de olsa yardımcı olabilir. Aramalar sırasında gürültüyü engellemek için ise iki adet hüzmeleme mikrofonu kullanılıyor. 218 gram ağırlığıyla konforlu bir kullanım sunabilen cihazın, 76 saatlik uzun pil ömrü sunduğunu da belirtelim. Ayrıca 5 dakika hızlı şarjla 5 saat oynatma sunabiliyor.

JBL 730BT modeli, önümüzdeki günlerde ilk olaraj Japonya’da satışa sunulacak. Kulaklığın fiyatı ise **90 dolar olarak açıklandı. ** Ülkemize gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz.

