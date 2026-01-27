JBL, Herkesi Müzisyen Yapacak Yeni Kablosuz Hoparlörlerini Duyurdu: İşte Özellik ve Fiyatları!

JBL hem müzisyenleri hem de sıradan kullanıcıları mest edecek yeni kablosuz hoparlör ve amfilerini duyurdu. BandBox Trio ve BandBox Solo olarak isimlendirilen ürünler, üst düzey ses kalitesinin yanı sıra yapay zekâ destekli özellikleriyle de dikkat çekecek gibi görünüyorlar.

Türkiye'de de çok sevilen ses ekipmanları üreticisi JBL'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket, düzenlediği bir etkinlikte BandBox Trio ve BandBox Solo olarak isimlendirdiği yeni ürünlerini duyurdu. Gelişmiş yapay zekâ özelliklerine ev sahipliği yapan ürünler, yine büyük ilgi görecek gibi görünüyorlar.

Peki JBL'in yeni ürünleri neler sunuyor ve fiyatları ne kadar? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Karşınızda JBL BandBox Trio

JBL BandBox Trio, sıradan kullanıcılardan ziyade müzisyenler için geliştirilmiş olan özel bir kablosuz hoparlör ve amfi olarak karşımıza çıktı. Gitarı takıp anında çalmaya başlayabileceğiniz 135W gücündeki ürün, yapay zekâ destekli ses ayrıştırma teknolojisi ve yerleşik efekt teknolojisi ile dikkat çekiyor.

1 adet 6.5 inç woofer ile 2 adet 25 mm tweeter ile donatılan JBL BandBox Trio, 6,5 kilogram ağırlık değerine sahip olan nispeten kompakt bir ürün. Şık tasarımıyla da dikkat çeken cihazın fiyatı 599,95 dolar ve 1 Mart tarihi itibarıyla teslimatlar başlayacak.

Ve JBL BandBox Solo

JBL BandBox Solo modeli de tıpkı BandBox Trio gibi hem amfi hem de kablosuz hoparlör olarak kullanılabiliyor. Yarım kilogram ağırlığı ile taşınabilirliği maksimum seviyeye çıkaran ürün, 18W ses çıkışı ve JBL One uygulaması ile entegrasyon desteği sunuyor.

JBL BandBox Solo, 249,95 dolar karşılığında satın alınabilecek ve 1 Mart itibarıyla teslimat sürecine geçecek. JBL'in yeni ürünleri hem amatörler hem de profesyoneller tarafından çok sevilecek gibi görünüyor.