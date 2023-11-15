Geçtiğimiz ay Türkiye pazarına giriş yapan Jeep Avenger, 2023 yılı için tüm stokları tüketti. Peki bu otomobil hangi özelliklere sahip ki bu kadar büyük ilgi gördü?

Chrysler'in alt markası olarak ticari yaşamını sürdürmekte olan Jeep, ilk elektrikli otomobili Avenger'ı geçtiğimiz ay itibarıyla satışa sundu. Etkileyici bir tasarıma ve fena sayılmayan bir fiyata sahip olan otomobil, tüketicilerin aşırı ilgisiyle karşı karşıya kalmış durumda. Edinilen bilgilere göre yıl sonuna kadar Türkiye'ye gelecek tüm Avenger'lar, daha şimdiden tükendi.

B-SUV segmentinde olan Jeep Avenger, Opel Mokka ve Peugeot e-2008 gibi modellerle hem kardeş hem rakip durumda. Jeep Avenger, diğer araçlarla ortak ancak biraz daha geliştirilmiş bir platform üzerine inşa edildi. Üstelik aracın fiyatı da rakipleriyle kıyaslandığında fena değil. İşte bu da Jeep Avenger'ın daha ilk günden yok satmasını sağladı.

Jeep Avenger fiyatı - Kasım 2023

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 115 kW, Elektrikli Summit, Otomatik 1.563.750 TL

Karşınızda Jeep Avenger:

Jeep Avenger, markanın geleneksel tasarım dilini benimseyen bir otomobil. Ancak elektrikli olmasından kaynaklı olarak bazı radikal değişimler var. Mesela bu otomobilde, tamamen kapalı bir ızgara ile üzerinde temiz enerjiye atıfta bulunan e harfi şeklinde bir logo bulunuyor. İnce şerit LED farlarla eşleştirilen aydınlatma bölgesi, sert ve şık bir hava kazandırmış durumda.

Jeep Avenger'ın arka kısmına baktığımızda ise nispeten sade bir tasarım ile karşılaşıyoruz. Arka aydınlatmada gördüğümüz X harfi şeklindeki detaylar, fena olmamış.

Jeep Avenger'da 10,25 inç büyüklüğünde tam dijital gösterge ekranı ile aylı boyutlu bilgi-eğlence ekranı bulunuyor. Elektronik park freni ile buton şeklindeki vites de dikkate değer özellikler arasında yer alıyor. Araç B-SUV olsa bile boş alan çok fazla ve bu da kullanıcılar için iyi bir şey.

Aracın motoruyla ilgili de bilgi verelim. Jeep Avenger'da 156 beygir gücü üreten bir elektrik motoru bulunuyor. Bu motorun eşleştirildiği batarya 400 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Jeep Marka Direktörü Özgür Süslü ile görüşen Emre Özpeynirci, aracın stoklarının şimdiden bittiğini söyledi. Özgür Süslü'nün açıklamasına göre Türkiye'ye bu yıl için 800 adet Jeep Avenger tahsis edildi ve daha şimdiden, bunların tamamı opsiyonlandı. Önümüzdeki yıl en az 4.000 Avenger geleceğini söyleyen Süslü, ÖTV kaynaklı olarak daha düşük donanım paketine sahip olan versiyonların da getirilebileceğini duyurdu.