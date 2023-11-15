Xiaomi'nin yıllardır konuşulan elektrikli otomobili, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının veri tabanına eklendi. Böylece aracın tasarımı ve özellikleri ortaya çıkmış oldu.

Çinli teknoloji devi Xiaomi, son birkaç yıldır bir elektrikli otomobil projesi ile gündemde. Şimdilerde daha az konuşulan konu, önümüzdeki dönemde gündemi epey meşgul edecek gibi görünüyor. Çünkü Xiaomi'nin piyasaya sürmeye hazırlandığı otomobil, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının veri tabanında ortaya çıktı.

Xiaomi, bir dönem bu otomobil ile ilgili çok fazla şey konuştu. Hatta şirket CEO'su Lei Jun, otomobilin 2024'ün ilk yarısında piyasaya sürüleceğini bile açıkladı. İşte bugünkü veri tabanı listelemesi, bunun doğru olduğunu gözler önüne seriyor. Hatta aracın adını, teknik detaylarını ve görünümü de öğrenme fırsatı bulmuş durumdayız.

Karşınızda Xiaomi SU7!

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının veri tabanına göre Xiaomi'nin ilk otomobili "SU7" olarak isimlendirilecek. Ayrıca bu otomobil, toplamda 3 versiyona sahip olacak. Diğer versiyonlar; "SU 7 Pro" ve "SU 7 Max" olarak karşımıza çıkacak. Oldukça modern bir görünüme sahip olan otomobil, LED destekli iri farları, büyük oranda kapalı ızgarası ve sahip olduğu tasarım çizgileriyle hiç fena görünmeyecek.

Xiaomi SU7, arka kısımda da etkileyici bir tasarım dilini benimsiyor. Bagaj kapağını boydan boya kaplayan ışık barı, bugüne dek gördüğümüz tasarımlardan oldukça farklı görünecek. Ancak siyah renkli barın diğer renkleri nasıl göstereceği şu an için belirsiz. Bu ışık barının hemen üstünde dev bir Xiaomi ibaresi bulunacak. Bagaj üstünde ise açılabilir bir spoyler ile karşılaşacağız.

Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının verilerine göre Xiaomi SU7, 4997 mm uzunluk, 1963 mm genişlik ve 1455 mm yükseklik değerine sahip olacak. Dingil mesafesi tam 3 metre olan otomobil, kabin içindeki yolculara konforlu bir sürüş ve yolculuk deneyimi sunacak. Anlamlı bir kıyaslama olması açısından; Toyota Corolla'nın (sedan) dingil mesafesinin 2.700 mm, Renault Megane'ın dingil mesafesinin ise 2.711 mm olduğunu belirtelim.

Xiaomi SU7'ye ilişkin aktarabileceğimiz diğer bilgilerden bir tanesi, aracın motor özellikleri. Çin'den gelen bilgilere göre bu otomobilde tek motor ve çift motorlu seçenekler bulunacak. 220 kW güç, ilk motor için tüm versiyonlarda bulunacak. Aracın donanım seçeneğine bağlı olarak sunulacak ikinci motoru ise 275 kW olarak sunulacak. Ayrıca bu elektrikli otomobilde 101 kWh kapasiteli batarya bulunacak.

Xiaomi SU7 serisi ile ilgili olarak paylaşabileceklerimiz bu kadar. Aracın ne zaman lansman yapacağı ve fiyatının ne olacağı gibi hususlar henüz belli değil.

Xiaomi'nin arabası, neden Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı veri tabanına eklendi?

Bazı okurlarımız, bir otomobil ile Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı arasında nasıl bir bağ olduğunu merak etmiş olabilirler. Hemen açıklayalım. Çin'deki yasalara göre piyasaya sürülecek bir otomobil, son aşamaya geldiğinde Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının veri tabanına ekleniyor. Hatta sıkı takipçilerimiz bilir, bu durum geçmişte de piyasaya sürülmemiş otomobilleri önceden tanımamıza imkân sağladı. 2023 model Honda CR-V, bunlardan biriydi.