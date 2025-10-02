Tümü Webekno
Jeep'in Ekim 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: 2 Modele de Zam Geldi!

Jeep'in güncel fiyat listesi açıklandı. Türkiye'de sadece 2 modelle hizmet veren marka, bu modellerin ikisine de zam yaptı. İşte sıfır kilometre Jeep fiyatları...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Arazi tutkunlarının favori otomobil markaları arasında yer alan Jeep, ülkemizde de ilgi görüyor. Ancak gerçek bir arazi aracına sahip olmanın bedeli hiç de ucuz değil.

Peki Jeep sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Jeep Ekim 2025 güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.

Jeep araba fiyatları - Ekim 2025

Model Eylül Başlangıç Fiyatı Ekim Başlangıç Fiyatı
Compass 2.887.610 TL 2.922.642 TL
Avenger 2.093.136 TL 2.155.930 TL

Compass fiyatları - Ekim 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
1.5 130HP, Hibrit Limited, Otomatik 2.922.642 TL
1.5 130HP, Hibrit North Star, Otomatik 3.147.880 TL
1.5 130HP, Hibrit Summit, Otomatik 3.271.037 TL

Jeep'in sevilen kompakt SUV modeli olan Compass, geleneksel ve modern tasarımı ile ön plana çıkıyor. Türkiye'de sadece 1.5 litrelik benzinli motorla desteklenen hibrit ünite ile satılan otomobil, 130 HP gücüyle performanstan ödün vermiyor. Hafif arazi koşulları için de uygun olan Compass, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve geniş kabini ile de tüketicilerin tercih ettiği modellerden biri.

Compass opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Özel Renkler 42.222 TL Limited, North Star, Summit

Avenger fiyatları - Ekim 2025:

Motor - Yakıt Donanım - Şanzıman Fiyat
156 HP, Elektrikli Limited, Otomatik 2.196.128 TL
156 HP, Elektrikli Summit, Otomatik 2.201.833 TL
1.2L 100 HP, Hibrit Limited, Otomatik 2.155.930 TL
1.2L 100 HP, Hibrit Summit, Otomatik 2.277.150 TL
1.2L 145 HP, Hibrit Overland 4x4, Otomatik 2.542.944 TL

Jeep'in en yeni otomobilleri arasında yer alan Avenger, küçük yapısı ve SUV gövdesi ile tüketicilerin sevdiği otomobillerden bir tanesi. Hibrit ünitenin yanı sıra tam elektrikli versiyonu da bulunan otomobil, modern kabini ile de gayet keyifli yolculuklar vadediyor.

Avenger opsiyon fiyatları - Ekim 2025

Opsiyon Türü Fiyat Paket
Sunroof 75.000 TL Limited
Metalik Renk 30.000 TL Limited, Summit
Bi-Color 40.000 TL Limited, Summit
Leather & Winter Pack 70.000 TL Limited, Summit
