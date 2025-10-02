Jeep'in Ekim 2025 Fiyat Listesi Açıklandı: 2 Modele de Zam Geldi!

Arazi tutkunlarının favori otomobil markaları arasında yer alan Jeep, ülkemizde de ilgi görüyor. Ancak gerçek bir arazi aracına sahip olmanın bedeli hiç de ucuz değil.
Peki Jeep sıfır araba fiyatları ne durumda? Bu haberimizde, Jeep Ekim 2025 güncel fiyat listesine bakacağız. Fiyatların resmî internet sitesinden alındığını ve aylık olarak güncelleneceğini belirtelim.
Jeep araba fiyatları - Ekim 2025
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|Ekim Başlangıç Fiyatı
|Compass
|2.887.610 TL
|2.922.642 TL
|Avenger
|2.093.136 TL
|2.155.930 TL
Compass fiyatları - Ekim 2025:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|1.5 130HP, Hibrit
|Limited, Otomatik
|2.922.642 TL
|1.5 130HP, Hibrit
|North Star, Otomatik
|3.147.880 TL
|1.5 130HP, Hibrit
|Summit, Otomatik
|3.271.037 TL
Jeep'in sevilen kompakt SUV modeli olan Compass, geleneksel ve modern tasarımı ile ön plana çıkıyor. Türkiye'de sadece 1.5 litrelik benzinli motorla desteklenen hibrit ünite ile satılan otomobil, 130 HP gücüyle performanstan ödün vermiyor. Hafif arazi koşulları için de uygun olan Compass, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve geniş kabini ile de tüketicilerin tercih ettiği modellerden biri.
Compass opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Özel Renkler
|42.222 TL
|Limited, North Star, Summit
Avenger fiyatları - Ekim 2025:
|Motor - Yakıt
|Donanım - Şanzıman
|Fiyat
|156 HP, Elektrikli
|Limited, Otomatik
|2.196.128 TL
|156 HP, Elektrikli
|Summit, Otomatik
|2.201.833 TL
|1.2L 100 HP, Hibrit
|Limited, Otomatik
|2.155.930 TL
|1.2L 100 HP, Hibrit
|Summit, Otomatik
|2.277.150 TL
|1.2L 145 HP, Hibrit
|Overland 4x4, Otomatik
|2.542.944 TL
Jeep'in en yeni otomobilleri arasında yer alan Avenger, küçük yapısı ve SUV gövdesi ile tüketicilerin sevdiği otomobillerden bir tanesi. Hibrit ünitenin yanı sıra tam elektrikli versiyonu da bulunan otomobil, modern kabini ile de gayet keyifli yolculuklar vadediyor.
Avenger opsiyon fiyatları - Ekim 2025
|Opsiyon Türü
|Fiyat
|Paket
|Sunroof
|75.000 TL
|Limited
|Metalik Renk
|30.000 TL
|Limited, Summit
|Bi-Color
|40.000 TL
|Limited, Summit
|Leather & Winter Pack
|70.000 TL
|Limited, Summit