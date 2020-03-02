Jeep, zorlu arazi koşullarında kullanılabilen elektrikli dağ bisikletini ön siparişe açtı. Jeep e-Bike, güçlü motoru ve gelişmiş özelliklerinin yanı sıra yüksek fiyatıyla da dikkat çekiyor.

Jeep, otomobil üreticisi olmasına rağmen elektrikli bisiklet üretimine de yönelerek ürün seçeneklerini geliştirmeye çalışıyor. Şirket, her türlü arazi koşulunda kullanılabilen elektrikli dağ bisikleti için ön siparişlerin başladığını açıkladı.

Jeep'in elektrikli bisikleti, piyasadaki diğer bisikletlerden daha fazlasını sunuyor. Kuzey Amerikalı QuietKat şirketi ile birlikte geliştirilen Jeep e-Bike, güçlü 750W Bafang Ultra elektrik motoru sayesinde 160 Nm (118 lb-ft) tork üretiyor. Ayrıca tek şarjla yaklaşık 65 km gidebiliyor.

Elektrikli bisiklette 4.8 inçlik kalın lastikler kullanıldı ve bu lastikler en zorlu arazi koşullarında dahi kullanımı kolaylaştırıyor. Ayrıca QuietKat'ın Fire-Link süspansiyonu, bisiklete arazide güçlü bir çekiş sağlıyor. Normalde Jeep e-Bike'taki motoru kullanan bisikletler yaklaşık 60 km/sa hıza erişebiliyor. Ancak Jeep ve QuietKat daha güvenli bir sürüş için bisikletin hızını elektronik olarak sınırlandırıyor.

Otomobil üreticilerinin farklı türde elektrikli araçlara olan merakı gitgide artıyor. GM geçen yıl kendi elektrikli bisikletini piyasaya sürdü ve Skoda, yeni bir hibrit e-bisiklet/scooter tanıttı. İspanyol otomobil üreticisi SEAT da elektrikli scooter'larını satışa sundu. Jeep e-Bike, 5.899 dolar gibi yüksek bir fiyatla ön siparişe açıldı ve teslimatlar haziran ayında başlayacak.