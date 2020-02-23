Jeep'in Yeni Bir İsim Hakkı Başvurusu Yaptığı Ortaya Çıktı

Chrysler otomotiv grubuna ait bir firma olan Jeep, dünya genelinde arazi araçlarıyla tanınıyor. Piyasada olan araçları oldukça sevilen firmanın yeni bir şeyler üzerinde çalıştığı düşünülüyor. Bu düşüncenin kaynağıysa firmanın 'Obsidian' için yaptığı isim hakkı başvurusu.

Kısa bir süre önce özel bir elektrikli bisiklet üzerinde çalıştığını duyuran ve bu elektrikli bisikleti 2020'nin yaz aylarında piyasaya süreceğini açıklayan Jeep, bilindiği üzere otomobil bağlamında SUV denince akla ilk gelen markalardan biri durumunda. Yeni şeyler denemeyi seven firmanın bir süredir Grand Wagoneer üzerinde çalıştığı da biliniyor. Her şey yolunda giderse önümüzdeki sene karşımıza çıkacak olan Jeep Grand Wagoneer, bazı sürprizlerle birlikte gelebilir.

Firmanın Grand Wagoneer planlarını bir kenara bırakırsak bu hafta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ne yaptığı isim hakkı başvurusu, Jeep'ten ilginç hamlelerin gelebileceğinin işareti olabilir. 'Obsidian' isminin haklarını satın alan Jeep'in bu ismi yeni bir marka için mi yoksa yeni trim paketi için mi kullanacağı henüz belli değil.

Obsidian ismi nerede karşımıza çıkacak?

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'ndeki belgelerde isim hakkının yanında "Arazi araçları, binek otomobiller" ifadesi yer alıyor. Bu da Obsidian isminin geniş bir alanda kullanılabileceği yorumlarının yapılmasına sebep oluyor. Belki de Jeep, bu ismi Grand Wagoneer'da kullanacaktır.

Obsidian kelimesi, aslında siyah renkte parlak bir taşı ifade etmek için kullanılıyor. Bu da firmanın Obsidian adını bir markada kullanabileceğine işaret ediyor olabilir. Elbette tüm bunlar, şu an söylenti durumunda. Bu yüzden firmadan gelecek resmi açıklamayı beklemek en doğru hamle olacaktır.

Obsidian, piyasada olan Jeep araçlarından birinin özel sürümüne verilecek isim olarak da karşımıza çıkabilir. Jeep Obsidian Edition adında bir araç, otomobil tutkunlarıyla buluşabilir. Firmanın daha önceki başvurularını hayata geçirme davranışlarına bakıldığında Obsidian isminin nerede kullanılacağını görmek için tahmini olarak 2021 yılını beklememiz gerekecek.