Jeff Bezos: “Yakında milyonlarca insan uzayda yaşacak!”

Bezos’a göre önümüzdeki birkaç on yılda milyonlarca insan uzayda yaşayacak. Robotlar işleri yapacak, AI üsleri yörüngede yer alacak.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, İtalya’da düzenlenen Italian Tech Week’te çarpıcı bir uzay vizyonu sundu. Ona göre, milyonlarca insan önümüzdeki birkaç on yılda uzayda yaşayacak ve bunu “zorunda olduğu için değil, istediği için” yapacak.

Bezos, gelecekte robotların tüm rutin işleri üstleneceğini, yapay zekâ merkezlerinin ise Dünya yörüngesinde yer alacağını belirtti. Bu merkezler, kara üzerinde kurulamayan sistemlerin yerini alabilir.

Blue Origin’in kurucusu olarak Bezos’un bu açıklamaları, uzay yarışındaki iddialı duruşunu da pekiştiriyor. Ayrıca insanlığın geleceği için uzayın artık bir “kaçınılmaz rota” olduğuna dikkat çekiyor.

