İlk sezonu 2015 yılında yayınlanan Netflix yapımı Jessica Jones dizisi henüz ilk bölümden itibaren büyük bir yankı uyandırmıştı. Üçüncü ve son sezonu 2019 yılının Haziran ayında yayınlanan dizinin Netflix tarafından diğer Marvel dizileri gibi iptal edilmesi çok büyük bir sürpriz olmadı. Her ne kadar bu haber hayranlarını üzse de, Jessica Jones benzeri daha birçok dizi var.
Her ne kadar diğer diziler Jessica Jones dizisinin yerini tam olarak dolduramasa da, benzer birçok dizi sizi bekliyor. Sizin için Jessica Jones benzeri 10 harika dizi başlığı altında birbirinden güzel dizilerin yer aldığı bir diziler listesi hazırladık.
Jessica Jones benzeri diziler:
- The Defenders
- Luke Cage
- Veronica Mars
- Shadow
- The Umbrella Academy
- The OA
- Daredevil
- Altered Carbon
- Dead To Me
- The Chilling Adventures Of Sabrina
The Defenders:
- Yayın: 2017
- Tür: Aksiyon, Macera, Suç
- IMDb: 7.3
- Rotten Tomatoes: %78
- Oyuncular: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter
Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones ve Luke Cage, kendi isimlerini taşıyan dizilerinin ardından The Defenders dizisinde bir araya geliyorlar. Dizide bu dört süper kahraman bir araya gelerek New York şehrini korumak adına bir takım oluşturuyor ve ortak bir düşmana karşı mücadele ediyorlar.
Luke Cage:
- Yayın: 2016 - 2018
- Tür: Aksiyon, Suç, Dram
- IMDb: 7.3
- Rotten Tomatoes: %87
- Oyuncular: Mike Colter, Simone Missick, Theo Rossi
İlk olarak Jessica Jones dizisinde gördüğümüz Luke Cage, hapishanedeyken üzerine uygulanan çeşitli deneyler sonucunda bıçak, kurşun hatta bomba dahi etki etmeyen dayanıklı deriye sahip oluyor. Dizide Luke Cage’in süper güçlerini nasıl kazandığını ve başından geçen olayları anlatıyor.
Veronica Mars:
- Yayın: 2004 - 2019
- Tür: Suç, Dram, Gizem
- IMDb: 8.3
- Rotten Tomatoes: %92
- Oyuncular: Kristen Bell, Jason Dohring, Enrico Colantoni
Veronica, Neptune kasabasındaki popüler genç kızlardan biridir. En yakın arkadaşı Lily'nin öldürülmesinden sonra dedektiflik yapmaya karar verir. Git gide hırslanan Veronica, gizemleri ve saklanan sırları teker teker açığa çıkartmak için harekete geçer.
Shadow:
- Yayın: 2019 - ...
- Tür: Aksiyon
- IMDb: 6.6
- Rotten Tomatoes: %94
- Oyuncular: Pallance Dladla, Khathu Ramabulana, Amanda Du-Pont
Trajik bir kayıp yaşadıktan sonra polisliği bırakan Shadow, Johannesburg polisinin elinden kaçan suçluları yakalamak ve masum insanları korumak üzere işe koyulur. Çok ender görülen acı hissetmeme hastalığı onu daha da korkusuz ve cesur bir hale getirir.
The Umbrella Academy:
- Yayın: 2019 - ...
- Tür: Aksiyon, Macera, Komedi
- IMDb: 8
- Rotten Tomatoes: %82
- Oyuncular: Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda
Zengin bir girişimci olan Sir Reginald Hargreeves, aynı gün doğan 7 çocuğu evlat edinir ve bu çocukların her birinin ayrı özel güçleri olduğunun farkına varır. Umbrella Academy’yi kuran ve kendilerini büyüten babalarının gizemli ölümü sonrasında bu 7 kardeş bir araya gelirler. Kendilerini şaşırtıcı aile sırları ve insanlığı tehdit eden büyük bir gerçek bekler.
The OA:
- Yayın: 2016 - 2019
- Tür: Dram, Gizem
- IMDb: 7.9
- Rotten Tomatoes: %84
- Oyuncular: Brit Marling, Jason Isaacs, Scott Wilson
The OA adlı dizi, 7 yıl boyunca ortadan kaybolan görme engelli Prairie Johnson'ın yıllar sonra bir gün gözleri düzelmiş bir şekilde ortaya çıkışının gizemli hikayesini anlatıyor. Prairie‘nin yıllardır nerede olduğu ve neler yaşadığı merak edilmektedir. Ancak Prairie, hem polislere hem de ailesine ortadan kaybolduğu süre boyunca başından geçen olayları anlatmamakta kararlıdır.
Daredevil:
- Yayın: 2015 - 2018
- Tür: Aksiyon, Suç, Dram
- IMDb: 8.6
- Rotten Tomatoes: %92
- Oyuncular: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll
Matt Murdock, erken yaşlarda yaşadığı radyoaktif kaza sonrası gözlerine radyoaktif bir madde dökülür. Bu kazanın sonucunda görme duyusunu kaybeder ancak aynı zamanda da diğer duyularının daha güçlenmesine ve daha hassaslaşmasına neden olur. Gündüzleri avukat olarak, geceleri ise Daredevil olarak Hell’s Kitchen’da adaleti sağlar.
Altered Carbon:
- Yayın: 2018 - ...
- Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu
- IMDb: 8.1
- Rotten Tomatoes: %75
- Oyuncular: Chris Conner, Renée Elise Goldsberry, Will Yun Lee
İnsanların ruhlarını ve kişilik özelliklerini başka bedenlere transfer edebildikleri alternatif bir gelecekte geçen Altered Carbon dizisinde ölüm artık ebedi bir son olmaktan çıkarak insanların tercihine bağlı hale geliyor. Dizide insanların başka bedenler kullanarak ya da kendi klonlarını yaparak yüzyıllarca yaşayabilmesi konu alınıyor.
Dead To Me:
- Yayın: 2019 - ...
- Tür: Komedi, Dram
- IMDb: 8
- Rotten Tomatoes: %90
- Oyuncular: Christina Applegate, Linda Cardellini, Sam McCarthy
Geçimini emlakçılık yaparak sürdüren Jen Harding, kocasının ani ölümüyle sarsılır. Bu acı kayıpla başa çıkamaz ve bir destek grubuna katılır. Gruptan Judy ismindeki bir kadınla tanışır. İkisi arasındaki güçlü dostluk iyice ilerlediğinde Jen’in yaşamında köklü değişiklikler meydana gelmeye başlar.
The Chilling Adventures Of Sabrina:
- Yayın: 2018 - 2020
- Tür: Dram, Korku, Fantastik
- IMDb: 7.6
- Rotten Tomatoes: %84
- Oyuncular: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis
Diğer cadılardan biraz daha farklı olan Sabrina, yarı cadı yarı ölümlüdür. 16. doğum gününde ise tam olarak bir cadı olabilmek için şeytanla anlaşma yapması gerekir. Yarı cadı ve yarı ölümlü kimliği, kendisini ve çevresini tehdit eden şeytani güçlere karşı mücadele ederken diğer yandan da ailesi ile uğraşmak zorundadır.