Jessica Jones dizisinin iptal edilmesi, Marvel severleri ve Netflix izleyicilerini bir hayli üzdü. Jessica Jones benzeri dizilerin yer aldığı bu içeriğimizde, ardından oluşan boşluğu doldurabilecek 10 harika diziye yer verdik.

İlk sezonu 2015 yılında yayınlanan Netflix yapımı Jessica Jones dizisi henüz ilk bölümden itibaren büyük bir yankı uyandırmıştı. Üçüncü ve son sezonu 2019 yılının Haziran ayında yayınlanan dizinin Netflix tarafından diğer Marvel dizileri gibi iptal edilmesi çok büyük bir sürpriz olmadı. Her ne kadar bu haber hayranlarını üzse de, Jessica Jones benzeri daha birçok dizi var.

Her ne kadar diğer diziler Jessica Jones dizisinin yerini tam olarak dolduramasa da, benzer birçok dizi sizi bekliyor. Sizin için Jessica Jones benzeri 10 harika dizi başlığı altında birbirinden güzel dizilerin yer aldığı bir diziler listesi hazırladık.

Jessica Jones benzeri diziler:

The Defenders

Luke Cage

Veronica Mars

Shadow

The Umbrella Academy

The OA

Daredevil

Altered Carbon

Dead To Me

The Chilling Adventures Of Sabrina

The Defenders:

Yayın: 2017

2017 Tür: Aksiyon, Macera, Suç

Aksiyon, Macera, Suç IMDb: 7.3

7.3 Rotten Tomatoes: %78

%78 Oyuncular: Charlie Cox, Krysten Ritter, Mike Colter

Daredevil, Iron Fist, Jessica Jones ve Luke Cage, kendi isimlerini taşıyan dizilerinin ardından The Defenders dizisinde bir araya geliyorlar. Dizide bu dört süper kahraman bir araya gelerek New York şehrini korumak adına bir takım oluşturuyor ve ortak bir düşmana karşı mücadele ediyorlar.

Luke Cage:

Yayın: 2016 - 2018

2016 - 2018 Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Aksiyon, Suç, Dram IMDb: 7.3

7.3 Rotten Tomatoes: %87

%87 Oyuncular: Mike Colter, Simone Missick, Theo Rossi

İlk olarak Jessica Jones dizisinde gördüğümüz Luke Cage, hapishanedeyken üzerine uygulanan çeşitli deneyler sonucunda bıçak, kurşun hatta bomba dahi etki etmeyen dayanıklı deriye sahip oluyor. Dizide Luke Cage’in süper güçlerini nasıl kazandığını ve başından geçen olayları anlatıyor.

Veronica Mars:

Yayın: 2004 - 2019

- 2019 Tür: Suç, Dram, Gizem

Suç, Dram, Gizem IMDb: 8.3

8.3 Rotten Tomatoes: %92

%92 Oyuncular: Kristen Bell, Jason Dohring, Enrico Colantoni

Veronica, Neptune kasabasındaki popüler genç kızlardan biridir. En yakın arkadaşı Lily'nin öldürülmesinden sonra dedektiflik yapmaya karar verir. Git gide hırslanan Veronica, gizemleri ve saklanan sırları teker teker açığa çıkartmak için harekete geçer.

Shadow:

Yayın: 2019 - ...

2019 - ... Tür: Aksiyon

Aksiyon IMDb: 6.6

6.6 Rotten Tomatoes: %94

%94 Oyuncular: Pallance Dladla, Khathu Ramabulana, Amanda Du-Pont

Trajik bir kayıp yaşadıktan sonra polisliği bırakan Shadow, Johannesburg polisinin elinden kaçan suçluları yakalamak ve masum insanları korumak üzere işe koyulur. Çok ender görülen acı hissetmeme hastalığı onu daha da korkusuz ve cesur bir hale getirir.

The Umbrella Academy:

Yayın: 2019 - ...

- ... Tür: Aksiyon, Macera, Komedi

Aksiyon, Macera, Komedi IMDb: 8

8 Rotten Tomatoes: %82

%82 Oyuncular: Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda

Zengin bir girişimci olan Sir Reginald Hargreeves, aynı gün doğan 7 çocuğu evlat edinir ve bu çocukların her birinin ayrı özel güçleri olduğunun farkına varır. Umbrella Academy’yi kuran ve kendilerini büyüten babalarının gizemli ölümü sonrasında bu 7 kardeş bir araya gelirler. Kendilerini şaşırtıcı aile sırları ve insanlığı tehdit eden büyük bir gerçek bekler.

The OA:

Yayın: 2016 - 2019

2016 - 2019 Tür: Dram, Gizem

Dram, Gizem IMDb: 7.9

7.9 Rotten Tomatoes: %84

%84 Oyuncular: Brit Marling, Jason Isaacs, Scott Wilson

The OA adlı dizi, 7 yıl boyunca ortadan kaybolan görme engelli Prairie Johnson'ın yıllar sonra bir gün gözleri düzelmiş bir şekilde ortaya çıkışının gizemli hikayesini anlatıyor. Prairie‘nin yıllardır nerede olduğu ve neler yaşadığı merak edilmektedir. Ancak Prairie, hem polislere hem de ailesine ortadan kaybolduğu süre boyunca başından geçen olayları anlatmamakta kararlıdır.

Daredevil:

Yayın: 2015 - 2018

2015 - 2018 Tür: Aksiyon, Suç, Dram

Aksiyon, Suç, Dram IMDb: 8.6

8.6 Rotten Tomatoes: %92

%92 Oyuncular: Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll

Matt Murdock, erken yaşlarda yaşadığı radyoaktif kaza sonrası gözlerine radyoaktif bir madde dökülür. Bu kazanın sonucunda görme duyusunu kaybeder ancak aynı zamanda da diğer duyularının daha güçlenmesine ve daha hassaslaşmasına neden olur. Gündüzleri avukat olarak, geceleri ise Daredevil olarak Hell’s Kitchen’da adaleti sağlar.

Altered Carbon:

Yayın: 2018 - ...

2018 - ... Tür: Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu

Aksiyon, Dram, Bilim Kurgu IMDb: 8.1

8.1 Rotten Tomatoes: %75

%75 Oyuncular: Chris Conner, Renée Elise Goldsberry, Will Yun Lee

İnsanların ruhlarını ve kişilik özelliklerini başka bedenlere transfer edebildikleri alternatif bir gelecekte geçen Altered Carbon dizisinde ölüm artık ebedi bir son olmaktan çıkarak insanların tercihine bağlı hale geliyor. Dizide insanların başka bedenler kullanarak ya da kendi klonlarını yaparak yüzyıllarca yaşayabilmesi konu alınıyor.

Dead To Me:

Yayın: 2019 - ...

2019 - ... Tür: Komedi, Dram

Komedi, Dram IMDb: 8

8 Rotten Tomatoes: %90

%90 Oyuncular: Christina Applegate, Linda Cardellini, Sam McCarthy

Geçimini emlakçılık yaparak sürdüren Jen Harding, kocasının ani ölümüyle sarsılır. Bu acı kayıpla başa çıkamaz ve bir destek grubuna katılır. Gruptan Judy ismindeki bir kadınla tanışır. İkisi arasındaki güçlü dostluk iyice ilerlediğinde Jen’in yaşamında köklü değişiklikler meydana gelmeye başlar.

The Chilling Adventures Of Sabrina:

Yayın: 2018 - 2020

2018 - 2020 Tür: Dram, Korku, Fantastik

Dram, Korku, Fantastik IMDb: 7.6

7.6 Rotten Tomatoes: %84

%84 Oyuncular: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis

Diğer cadılardan biraz daha farklı olan Sabrina, yarı cadı yarı ölümlüdür. 16. doğum gününde ise tam olarak bir cadı olabilmek için şeytanla anlaşma yapması gerekir. Yarı cadı ve yarı ölümlü kimliği, kendisini ve çevresini tehdit eden şeytani güçlere karşı mücadele ederken diğer yandan da ailesi ile uğraşmak zorundadır.